Un hombre de 36 años murió tras caer 40 metros al vacío desde uno de los miradores del Parque Nacional Los Glaciares en la provincia de Santa Cruz. Se trató de Agustín Ezequiel Fresco, de quien trascendió que era entrerriano y médico.

El fatal accidente ocurrió durante la tarde del jueves, en las inmediaciones del mirador Dos Cóndores, en la zona norte del parque, cerca de la localidad de El Chaltén. El médico se encontraba haciendo trekking cuando, por causas que todavía se investigan, sufrióuna caída mortal de entre 30 y 40 metros.

Una patrulla del Grupo Especializado de Alta Montaña de la Gendarmería Nacional Argentina, junto con agentes de la Administración del Parque Nacional Los Glaciares zona norte, realizaron el rescate del cuerpo.

En tanto, la causa que investiga la muerte del entrerriano quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N°1 de El Calafate, cuyo secretario de turno ordenó la realización de actuaciones preliminares y el posterior traslado del cuerpo al puesto sanitario de la localidad. La autopsia estuvo a cargo del Cuerpo Médico Forense de la provincia.

Según trascendió en medios locales, Fresco, era oriundo de la localidad de Chajarí, Entre Ríos, y era hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exintegrante de la selección argentina femenina de vóley, “Las Panteras”. Había estudiado Medicina en la ciudad de Rosario y estaba especializado en Clínica Médica y Endocrinología. En su trayectoria profesional, trabajó en el Hospital Italiano Centro, el Sanatorio Plaza y el Sanatorio Aliare.