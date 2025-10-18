El dirigente del Frente Renovador y actual presidente del Banco Provincia, Sebastián Galmarini, analizó en la 750 el escenario previo a las elecciones y alertó sobre un posible quiebre en el voto opositor. “Me parece que viene una elección más pareja, más compleja por distintas razones, pero creo que la principal es que la unidad que logramos en la provincia de Buenos Aires para septiembre no es la misma con la que nos vamos a encontrar el domingo que viene en la boleta única de papel”, sostuvo.

En ese marco, llamó a preservar el voto dentro del espacio: “Le tenemos que pedir a cada uno de los peronistas del país que tengan claro que cada voto cuenta. Votar a Fuerza Patria no es una opción, es en defensa de nuestro país y de los argentinos”.

Galmarini apuntó con dureza contra José Luis Espert, a quien acusó de recibir fondos ilícitos y tener protección del gobierno nacional. “Tengo indignación porque están escondiendo un caso que es serio y muy grave. Espert es un delincuente, va a terminar preso. Es un tipo que aceptó tener 200 mil dólares depositados en una cuenta personal en Estados Unidos sin declarar. Y, además, admitió haber usado aviones, autos, haber viajado”.

Para el dirigente, el caso expone algo aún más grave: “Lo más grave de todo es el grado de penetración del narcotráfico en la política. Es lastimoso escuchar al presidente con el equipo económico mangueando en Estados Unidos y diciéndole a Espert ‘profe’ en vez de indignarse con un tipo que le está haciendo una gauchada a este Fred Machado que está preso y con pedido de extradición por vender droga”.

Galmarini insistió en que el próximo gobierno será necesariamente de equilibrio institucional: “Nosotros tenemos que frenar a Milei. Independientemente del resultado de las elecciones, Argentina va a seguir teniendo un gobierno dividido. Es muy probable que el lunes siguiente sigamos enfrentando a Milei con vetos, con incumplimientos de normas”.

Y planteó que el debate no debe ser conservadorismo vs. cambio, sino qué tipo de reformas se impulsan: “A pesar de lo que dice el gobierno, no somos el partido conservador. Yo quiero discutir la reforma laboral, la reforma impositiva. Lo que creo es que lo que tenemos que plantear es de qué forma. Si la reforma impositiva que va a traer Milei es regalarle a los 10 vivos de siempre para después aumentar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, yo estoy en contra. Conservadores son ellos”.

“Le tenemos que perder miedo a las palabras. Los que quieren sostener el status quo o decir cambiemos todo para que nada cambie, son ellos”, concluyó.