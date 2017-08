#JoystickDivision

El Día del Gamer (el pasado 29/8) arrimó el demo del futbolero PES 2018, el aventurero piratesco One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition, el shootero fontaneresco Mario + Rabbids Kingdom Battle y el deluxero ninjesco Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy. Mañana completará el menú el primer DLC de Tekken 7, y del 2 al 4/9 habrá postre con la beta abierta de Gundam Versus. Y en competitivo, el samurái mexicano Brian “Seraph of Hope” Gutiérrez salió campeón mundial en las For Honor Hero Series; y hasta el 9/9 hay inscripción de equipos al Campeonato Latinoamericano de Heroes of the Storm (legionchampionship.com).

#EstaEsParaVos

La fiesta multidisciplinaria “Pizarnik, insólita belleza” combinará música, dibujos y voces en tributo a la poetisa (2/9, Caras y Caretas 2037). Los hard-rockers Kujo estrenaron cover de Stay, de Rihanna (YouTube). Y canciones de The Police y Guns N’ Roses son lo que conduce a la salvación en el musical rocker Jonestown, tierra prometida, de Mariela Bonilla (jueves, El Cubo).

#HayTablas

Situación de semillas, silencios e historias paralelas para Cactus orquídea, de El Ensamble Orgánico (sábados, Teatro Anfitrión). Situación de Malvinas, tumbas y soldados para Facfolc, un manto de neblina, de Fernando Locatelli (sábados, Kowalski Club). Situación de machismo, campus estudiantil y comedia negra para Cadáveres show, de Los Perros de Pavlov (miércoles, Tinglado). Situación de prejuicios y coraje para el unipersonal Dulce de mandarina, nada puede amargarte la vida, de Julieta Raponi y Walter Velázquez (viernes, No Avestruz). Y situación de comedia, superhéroes y violencia para Toro mata, de Carolina Luaces (viernes, G104).

#CualquieraPuedeGooglear

Tras imponerse a Klan en la final en el Luna Park, el lenguaraz sub-20 Wos se consagró capo argentino de la rima en la Red Bull Batalla de los Gallos. Click and mic. Yo te amo es lo nuevo de los regresados Ratones Paranoicos, que calientan para el show en el Hipódromo de Palermo (16/9); y también habrá vuelta para Arbol, después de siete años, para Ciudad Emergente (20 al 24/9). Click y vuelve. Antigüedades, tesoros de la infancia y shows musicales, teatrales y literarios animarán el Festival de Cultura Retro (2/9, Boulevard Sáenz Peña y Sarmiento, Tigre). Click sepia. Habrá indiepunks en Palermo Club con The Get Up Kids (1/9), pinchaduras house en Crobar con Miss Kittin (1/9), cabezasos tech en The Bow con James Zabiela (2/9) y saxopatía jazzera en el Teatro Coliseo con Maceo Parker (2/9); y además, Luis Fonsi martillará con Despacito en el Luna Park (1 y 2/9). Click con pasaporte. Los Caligaris celebrarán 20 años con show, bardo y los uruguayos Pa’ntrar en Calor como invitados (2/9, La Trastienda Samsung). Click soplavela. Y Memphis La Blusera adherirá a Conciencia Rock, el ciclo de shows y clínicas en apoyo a la lectura (2/9, Teatro Gran Rivadavia). Click, juez.

#Pantallazos

El Foco de Cine Inusual de la octava muestra nacional de cine independiente de San Nicolás reunirá material sobre oficios alternativos de la producción cinematográfica (31/8 al 3/9, otroscinessn.blogspot.com). Y el documental escalador Dhaulagiri, ascenso a la montaña blanca, de Cristián Harbaruk y Guillermo Glass, tuvo proyección en la Semana del Cine de Salta y vendrá al Village Recoleta (3 al 6/9).

#Festivalitis

El Festival de comic, películas e historietas Comicópolis reunirá fanzines, feria, cosplay, concursos y muestras temáticas sobre Quino, Maitena, Revista Barcelona, 40 años de Star Wars y 60 de El Eternauta (1º al 3/9, La Rural). Club Media Fest reunirá a youtubers, social artists, influencers y raperos online, como el tube-star español Rubius (14/10, La Rural). El Festival de Reggae de Buenos Aires juntará en la misma nube al hijo mayor de Bob, Julian Marley, los chilenos Gondwana, The Real Sound of Black Uhuru y locales como Blackdali (2/9, Parque Sarmiento, gratis).

#ArteArteArte

La expo Mis documentos soltará en el C.C. Recoleta a los performers Powerpaola, Agustín Mendilaharzu+Walter Jakob (6/9), Fátima Pecci Carou y Grupo ETC (13/9). La muestra Corporeidades tecnológicas reunirá arte digital de Viento Dorado, Oligatega Numéric, Mariano Giraud y Mili Poy, entre otros (C.C. Rojas, hasta el 16/9, gratis). Las obras ganadoras en pintura y escultura del Salón Nacional de Artes Visuales estarán en exhibición hasta el 24/9 (Palais de Glace, gratis). La muestra Placa madre aúna obras de Jorgela Argañaras y Damián Masotta (1 al 22/9, Biblioteca del Congreso de la Nación, gratis).

#Cursos&Concursos

FM La Tribu ofrece el curso online “El poder de la radio, elementos para disputar el sentido” y el taller presencial de Operación Técnica de Radio ([email protected]). La fiesta RAM, Roots & Mooves enseñará danzas con música en vivo (31/8, Santos 4040). El Programa de Formación para Emprendedores en áreas artísticas y culturales orientará sobre comunicación, planes y modelos de negocios (recursosculturales.com). Y el curso “Archivos en la era digital” y el seminario “Comunicar en el mundo de datos” indagarán en el almacenamiento y la difusión de informaciones (desde el 5/9, [email protected]).

#AltaTemporada

Si te caben las prostitutas del siglo XVII, pasá por la debutante Harlots (4/9, Fox). Si flasheás con Ciudad Gótica, Netflix subirá la tercera de Gotham (1/9). Y si te van las sociedades secretas truculentas, largará la séptima de American Horror Story: Cult (6/9, FX).

#Mundialitis

La Feria de las Colectividades convidará desfiles, actividades culturales y comidas típicas de 40 comunidades, con shows, charlas, historia del mestizaje porteño, stands y espacio para niños (2 y 3/9, Espacio Dorrego). El ciclo gratuito “Pasado y presente de la animación francesa” juntará cortos y largometrajes animados galos (viernes, sábados y domingos, del 1º al 24/9, Palais de Glace). El Festival de Teatro y Tradiciones Nativo Americanas remixará proyectos culturales argentinos, mexicanos y colombianos (1º al 3/9, C.C. Raíces). Y Latinarab, el Festival Internacional de Cine Latino Arabe, convidará películas y conferencias (4 al 13/9, C.C. San Martín).