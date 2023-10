A pocos días de llegar a la Argentina, Taylor Swift llenó las salas de cine de fans: su película sobre su gira The Eras Tour recaudó unos 96 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Norteamérica, lo que batió récords en la categoría.

"Es un estreno nacional sensacional", dijo el analista David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.

La venta de entradas para Taylor Swift: The Eras Tour, que incluye escenas de tres conciertos, estuvieron, sin embargo, por debajo de algunas estimaciones para el periodo comprendido entre el viernes y el domingo.

No obstante, siguieron siendo "cifras gigantescas" que eclipsaron a otras películas de conciertos, precisó Gross.

Hasta ahora, indicó, las películas de conciertos más taquilleras habían sido Justin Bieber: Never Say Never (2011), que terminó con unos ingresos totales de 73 millones de dólares, y Michael Jackson's This Is It (2009), con 72,1 millones de dólares.

Swift superó esos títulos en tres días, y convirtió este fin de semana en el más taquillero desde los estrenos en simultáneo de Barbie y Oppenheimer.

La película, producida con una rapidez inusitada, se estrenó con algunos toques "swiftianos" especiales.

Los cines AMC, que la distribuyen en EEUU, rompieron con la práctica habitual y animaron a los espectadores a bailar, cantar, sacar los móviles y, en general, actuar como si estuvieran en un concierto de verdad, consiguiendo lo que un crítico calificó de una "delirante y vertiginosa celebración de la Swift-manía".

También se puede ver en Argentina

En Argentina, Taylor Swift. The Eras Tour se proyecta en varias provincias como Buenos Aires, Córdoba, y Mendoza, en las salas de Cinépolis, Hoyts, CPM Cinemas, Showcase, entre otros.



El tráiler del documental que dirigió Sam Wrench -director de otros documentales de conciertos en vivo como Blur, Billie Eilish, entre otros- muestra a la estrella del pop en el estadio SoFi de Los Angeles, hablando con sus fans desde el escenario y bailando mientras entona los temas más famosos de sus 17 años de carrera.



Imagen: Taylor Swift/AMC

"The Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y eléctrica de mi vida y estoy encantada de contarles que pronto llegará a la gran pantalla", había anunciado la cantante meses atrás, en un posteo en el que recomendaba a sus fans "llevar ropa estilo 'Eras', pulseritas de la amistad, cantar y bailar".

Taylor Swift llega al país en noviembre

Imagen: Spotify

Taylor Swift se presentará en Argentina el 9, 10 y 11 de noviembre en el estadio de River, con localidades agotadas a las pocas horas desde que se anunció la venta.

La artista, que inició su gira en Estados Unidos en marzo pasado, ya realizó sus primeras presentaciones en México, país al que también visitó por primera vez. En tanto, su próxima parada será Buenos Aires, donde se espera con muchas ansias su llegada. Luego, continuará su itinerario por Brasil. Más adelante seguirá su rumbo por Asia y Europa.