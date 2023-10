La agenda musical de noviembre llega cargada con varios shows nacionales e internacionales con artistas de renombre que agotaron las entradas para sus conciertos en minutos. El estadio de River Plate será escenario de los conciertos de Roger Waters, Taylor Swift y Red Hot Chilli Peppers, entre otros esperados artistas.

Tan Biónica

Imagen: @TanBionica

Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus shows en Vélez que serán el 28 y 29 de octubre, la banda liderada por Santiago "Chano" Charpentier, sumó otras dos fechas en el Estadio Único de La Plata, el 4 y 5 de noviembre (y luego una quinta fecha el 8 de diciembre, en River Plate).

Taylor Swift

Foto: Instagram/@taylorswift

La estrella pop estadounidense anunció dos shows en el Estadio River Plate el jueves 9 y viernes 10 de noviembre en el marco de su gira mundial “The Eras Tour”, que también la llevará a México, Brasil y Chile.

Andrés Calamaro

Imagen: Télam

El Salmón coronará su gira por Latinoamérica en el país, con shows el 15, 16 y 18 de noviembre en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, el 20 de noviembre en Rosario, el 23 de noviembre en San Juan y el 25 de noviembre en Neuquén. Junto con su banda, Calamaro emprendió su tour por 23 ciudades de España mientras previo a su paso por la región, que incluye paradas en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos, Puerto Rico y Argentina.

Roger Waters

Imagen: AFP

El exPink Floyd tocará en Argentina el próximo 21 y 22 de noviembre en el estadio de River, que anteriormente llenó 9 veces. Las entradas para ambos shows de su gira despedida "This Is Not A Drill" están agotadas. La gira incluye canciones de los discos emblemáticos de Pink Floyd y temas de su carrera solista. La última vez que Waters se presentó en el país fue en 2018, en el Estadio Unico de La Plata con la gira "US + Them".

Diana Krall

Foto: Mary McCartney

A cinco años de su última visita al país, la cantante de jazz canadiense vuelve a la Argentina con un show en el Gran Rex el 22 de noviembre para presentar su último disco "This Dream Of You". El tour para la presentación de su última producción incluye shows en Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Argentina. Su última presentación en el país fue en el 2018 también el Gran Rex.

Pulp

Jarvis Cocker, el líder de Pulp

Pulp, la banda de pop británico, anunció su regreso a Argentina como parte de su gira mundial "This is what we do for an encore", con un show el jueves 23 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires. Será la segunda visita al país del grupo liderado por Jarvis Cocker, tras su recordada presentación en el Luna Park en 2012.



Red Hot Chilli Peppers

Foto: IG/@chillipeppers

La mítica banda de rock estadounidense realizará dos funciones en el Estadio de River el 24 y 26 de noviembre. El grupo concretará este 2023 lo que será su primera visita a América del Sur desde 2018, año en el que encabezaron el festival Lollapalooza. En Argentina se presentaron en el Hipódromo de San Isidro ante las más de 100 mil personas que asistieron a la primera fecha.

David Bisbal

Foto: Twitter/David Bisbal

El cantante español anunció dos shows en Argentina a fines de noviembre -en CABA y Córdoba- durante su gira "Me Siento Vivo" con la que celebrará 20 años de carrera. La última vez que el intérprete de éxitos como Ave María, Esclavos de sus Besos, y Bulería estuvo en el país fue en 2018. La productora DF All Access precisó que esta vez habrá dos fechas de concierto: el 28 de noviembre en el Movistar Arena, y al día siguiente, 29 de noviembre, se presentará en la Plaza de la Música, de la ciudad de Córdoba.