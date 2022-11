Pasan los años y los almanaques van sumando días de celebraciones y recordatorios. El Día de los Trabajadores, por ejemplo, se celebra desde 1889. El Día del Vegetarianismo, desde 1977. En este caso, el “Día de Chano Charpentier” es una celebración joven, que tiene menos de diez años, pero que se siente en los calendarios a puro ritmo.



Pero, ¿por qué los fanáticos de Chano y Tan Biónica, banda de la que fue líder durante 14 años, esperan con tanta ansiedad este día en particular? La respuesta hay que buscarla, obviamente, en su discografía. Particularmente, en su canción La melodía de Dios.

La celebración cobró además en los últimos años un tinte doblemente especial. Es una jornada donde su público le manifiesta cariño al artista después de haber sufrido un disparo mientras realizaba un tratamiento por el consumo de drogas. Pero además, por la expectativa del regreso de la banda pop, que para muchos fanáticos debería ocurrir un 4 de noviembre.

Lo cierto es que el “Día de Chano Charpentier” se celebra hoy a raíz de la frase de una canción muy famosa. “Con vos es 4 de noviembre cada media hora, atrasaré las horas, horas, horas”, es la frase que se desprende del tema La melodía de Dios, que fue incluida en el disco Destinología, editado en 2013.

Luego de años de especulaciones y teorías con respecto la importancia de la fecha, Charpentier reveló que la letra fue escrita en un momento donde su padre estaba muy enfermo y se estaba separando de su expareja. “El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo y de una novia que tenía, Vicky. Estaba enfrentando esos dos duelos”, contó el cantante en una entrevista.

“Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante, como en la película El Día de la marmota, donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”, expresó.

"Mi viejo la escuchó antes la canción. El 4 de noviembre no pasó nada. Yo quería hacer una metáfora, en lugar de decir 'sos insoportable', quería decir que todos los días me despertaba en la misma rutina. Me bajó esta melodía y yo no la podía tocar, por eso puse la melodía de la Dios", agregó a continuación.

Letra completa de la canción

Todas las mañanas del mundo

Y esta angustia barata

El reloj amenaza y retrasa

Y la falta que hacés en la casa

Cada cosa que no decís

Porque te está haciendo daño

En el nombre de mi desengaño

A la noche te extraño, te extraño

Vivo

Como siempre

Desarmado

Sobre mí

Con vos es 4 de noviembre cada media hora

Atrasaré las horas, horas, horas

Que algo te libre de las penas acompañadoras

Cuando te sientas sola, sola, sola

Toda tu mesita de luz

Lleva el color de tu esencia

Las mañanas exigen clemencia

La catástrofe que hizo tu ausencia

Cuando se libere mi alma

De tus ojos de encanto

Cuando el frío no enfríe tanto

Los domingos y jueves de espanto

Vivo

Como siempre

Desarmado

Sobre mí

Yo

Buscaré algún sol ahí

Con vos es 4 de noviembre cada media hora

Atrasaré las horas, horas, horas

Que algo te libre de las penas acompañadoras

Cuando te sientas sola, sola, sola

Cuando me faltes este otoño y se despinten solas

Tus acuarelas todas, todas, todas

No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas

No quiero Barcelona dijo: "Hola"

Con vos es 4 de noviembre cada media hora

Atrasaré las horas, horas, horas

Que algo te libre de las penas acompañadoras

Cuando te sientas sola, sola, sola

Cuando me faltes este otoño y se despinten solas

Tus acuarelas todas, todas, todas

No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas

No quiero Barcelona dijo: "Hola"

Atrasaré las horas, horas, horas

(Atrasaré las horas, atrasaré las horas)

Atrasaré las horas, horas, horas

(Atrasaré las horas, atrasaré las horas)

Atrasaré las horas, horas, horas

(Atrasaré las horas, atrasaré las horas)

Atrasaré las horas, horas, horas.