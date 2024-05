El ex presidente Alberto Fernández respaldó al ministro de Transporte español, Óscar Puente, que responde a Pedro Sánchez tras sus fuertes críticas contra Javier Milei.

"No tiene razón para ofenderse tanto", sostuvo Fernández sobre el mandatario derechista.

"En Argentina existe la mayor comunidad de españoles inmigrantes del mundo. Lamento profundamente la reacción del Gobierno argentino ante un comentario de un ministro del gobierno español", planteó Fernández luego de que el Gobierno arremetiera contra Puente, quien sostuvo que una vez vio a Milei en la televisión bajo la "ingesta de sustancias".

"Puede haberse molestado el presidente argentino, pero permítame recordarle que no tiene razón para ofenderse tanto", dijo Fernández, en referencia a la dura respuesta que le dedicó el Gobierno de La Libertad Avanza al funcionario español y al líder de su partido, el mandatario Pedro Sánchez.

La polémica comenzó días atrás, a partir de las declaraciones que realizó Puente en el marco de la III Escuela de Gobierno organizada por el PSOE. Allí, el ministro de Transporte indicó que "hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto" y puso como ejemplo al ultraderechista argentino.

"No sé si tendrán asesores. Yo creo que no escucha mucho", señaló y completó: "Yo he visto a Milei, cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello. Yo dije: 'Es imposible que gane las elecciones'".



El Gobierno de La Libertad Avanza respondió con un duro comunicado, repudiando los planteos del ministro español, a los que calificó como "calumnias e injurias" contra el jefe de Estado argentino. "El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia", planteó el comunicado difundido por la Oficina del presidente.

En tanto, el expresidente Alberto Fernández cuestionó el comunicado del Gobierno de La Libertad Avanza. "En Argentina existe la mayor comunidad de españoles inmigrantes del mundo. Lamento profundamente la reacción del Gobierno argentino ante un comentario de un ministro del gobierno español", escribió el exmandatario en su cuenta de la red social X.

Y agregó: "Nada justifica que en su queja el gobierno argentino se sume a una campaña vergonzosa de difamación en perjuicio de @sanchezcastejon y su familia, lanzada por la derecha española que contó con la colaboración de ciertos medios de comunicación y la complicidad de la justicia de aquel país".

"Puede haberse molestado el presidente argentino, pero permítame recordarle que no tiene razón para ofenderse tanto. Al fin y al cabo, como bien dijo un poeta español, 'nunca es triste la verdad… lo que no tiene es remedio' (Antonio Machado)", concluyó.