Dos ciudadanos suecos murieron por disparos en Bruselas este lunes, en un ataque que el primer ministro belga, Alexander de Croo, calificó como un "cobarde atentado", en medio de un llamado a la unidad "en el combate contra el terrorismo".

"Estoy ahora con los ministros de Justicia e Interior en el Centro Nacional de Crisis. Seguimos la evolución de la situación y pedimos a los bruselenses que se mantengan vigilantes", apuntó De Croo en la red X (antes Twitter).

El mandatario añadió que ya había estado en contacto con su homólogo de Suecia, Ulf Kristtersson, para transmitirle sus condolencias por "un cobarde atentado contra ciudadanos suecos en Bruselas".

La fiscalía federal belga, responsable en casos de terrorismo, ha sido incorporada a las investigaciones. Sin embargo, el responsable por el ataque se dio a la fuga y no fue encontrado.



También en un mensaje en la red X, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció un "abyecto atentado".

En un vídeo grabado por un testigo, que circula en redes, se ve al hombre llegar solo en una moto de poca cilindrada, la tira al suelo y comienza a disparar rápidamente en la calle con un arma de gran calibre.

El atacante, que llevaba un chaleco naranja fluorescente y un casco blanco, disparó primero a las dos personas fallecidas, que estaban en un taxi y que vestían camisetas de la selección sueca.



Luego persiguió a varias personas que tratan de refugiarse en el edificio del Fondo Flamenco de Vivienda, a las que disparó y, a una de ellas, le volvió a disparar cuando ya está en el suelo tendida y finalmente salió y se dio a la fuga en su moto.

Se suspendió el partido entre Bélgica y Suecia

El partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024 entre Bélgica y Suecia en Bruselas quedó suspendido, con 1-1 en el entretiempo, y no se reanudará por motivos de seguridad, ya que el ataque se produjo no muy lejos del estadio Rey Balduino.



El partido no se reanudó tras el descanso, al que se llegó con el resultado de 1-1 con goles de Viktor Gyokeres para Suecia en el minuto 15 y de Romelu Lukaku para Bélgica en el 31.'

Imagen: AFP.



La UEFA informó posteriormente de la suspensión. "Tras un presunto ataque terrorista en Bruselas esta tarde, se ha decidido, después de consultar con los dos equipos y las autoridades policiales locales, que el partido de clasificación para la UEFA EURO 2024 entre Bélgica y Suecia queda suspendido. Se comunicará más información a su debido tiempo".

Periodistas en el estadio Rey Balduino, en Bruselas, informaron que se instó a los aficionados presentes a permanecer en el recinto.

De acuerdo con fuentes citadas por la prensa local, las dos personas muertas en el ataque serían aficionados que estaban en la capital belga para acompañar ese partido.