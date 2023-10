Referentes de educación de distintos espacios políticos participaron de un debate donde contrastaron sus propuestas en los ejes de calidad educativa, inclusión y vinculación con el mundo del trabajo, pero coincidieron en que la educación "no es un negocio, sino un derecho" y rechazaron los "vouchers" propuestos por el candidato a presidente Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA), el único partido que no envió un representante al encuentro.

Jaime Perczyk, ministro de Educación nacional y referente de Unión por la Patria; Walter Grahovac, ministro de Educación de Córdoba y representante por el espacio de Hacemos por Nuestro País; Romina Del Plá por el Frente de Izquierda y los Trabajadores; y Fabio Quetglas por Juntos Por el Cambio expusieron en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

El encuentro realizado a tres días de la elección presidencial fue la última jornada de un ciclo denominado #YoDebato, organizado por la OEI, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Argentina, y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Durante la apertura del panel, Luis Scasso, director de la OEI en Argentina, explicó que estaba invitada Sandra Pettovello como referente de LLA, pero que informó a último momento que tuvo "un incidente al bajar de un escenario y está con reposo médico por unos días", por lo que no participó de la reunión.

La primera en exponer fue la diputada nacional y docente Romina Del Plá, quien entre las medidas a tomar destacó la "nacionalización del sistema educativo para terminar con la fragmentación, la construcción de las escuelas faltantes, y el aumento de Asignación Universal por Hijo (AUH) a 100.000 pesos o más porque hoy abarca el 20% de lo que cubría en el momento en que fue creada". A su vez, advirtió sobre la situación del salario docente que "en la mayoría de los casos está por debajo de la línea de pobreza".

Quetglas, por su parte, abrió su exposición destacando que desde el espacio de Patricia Bullrich buscan impulsar la "esencialidad de la educación, que ha sido bastardeada", una medida busca garantizar los 190 días de clases y limita a las y los trabajadores del sistema educativo la posibilidad de realizar huelgas. Para el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de la UCR es fundamental garantizar la "alfabetización en tiempo oportuno" y desarrollar una "educación secundaria con orientación al mundo del trabajo".

En tanto, el ministro de Educación de Córdoba planteó la "renovación de diseños curriculares acorde a los desafíos del siglo XXI" y la necesidad de "fortalecer los sistemas de evaluación nacionales que, por suerte, Argentina los viene sosteniendo desde hace varios años" y fueron "necesarios para la salida de la pandemia". También Grahovac, representante del espacio que lleva como candidato presidencial a Juan Schiaretti, remarcó la importancia de profundizar los operativos de evaluación provinciales y apuntó que se debe hacer una revisión de la formación docente desde el inicio de la carrera.

A su turno, Perczyk comenzó su presentación indicando que para el espacio político de Sergio Massa la educación es "el espacio de construcción de sujetos, de integración de las personas en la sociedad y de aprendizajes que la escuela tiene que garantizar". "No es un modelo economicista, es un modelo pleno que implica un montón de dimensiones y pone a la persona en el centro", aseguró el ministro nacional y advirtió que en los debates presidenciales escuchamos hablar de "hachazos, motosierras y de cerrar universidades". "Escuchamos que escuelas que no funcionan como unidad de negocios hay que cerrarlas. Entre Ríos tiene el 60 por ciento de sus escuelas rurales y el 20 por ciento son de personal único. No hay negocio ahí", aseveró.

En este sentido, señaló que "hay una discusión que la Argentina tenía saldada de que la libertad colectiva e individual se construye a partir de la obligatoriedad de la educación" y apuntó que hoy aparece como una novedad el "retroceso, volver a la motosierra, a la tijera, al ajuste". "Cuando empezó la democracia en el año 83 a la escuela secundaria iban el 42 por ciento de los chicos y hoy va el 94,7 por ciento. Hay una expansión muy grande", remarcó.

En los bloques destinados a la discusión y al intercambio entre los referentes, Del Plá señaló que "la escuela 'voucher' de Milei apunta a financiar solo la demanda y no la oferta" y remarcó que desde el Frente de Izquierda apuntan a la nacionalización del sistema educativo porque no quieren que "cada tanto se caiga una provincia del mapa por las crisis económicas que se generar alrededor del financiamiento".

En tanto, Quetglas señaló que no puede "más que coincidir con Jaime (Perczyk). La educación no es un negocio, la considero un derecho".

Por su parte, Grahovac señaló que "vemos en las páginas de los diarios que todos los días se habla de 190 días de clase y está muy bien, pero es más importante que cada uno de esos 190 días tengan más horas de clase, sobre todo los sectores más vulnerables". "Aumentar el tiempo escolar es otra responsabilidad que se está llevando adelante pero que hay que ampliarla y dar certezas en las provincias de ese acompañamiento financiero", agregó el ministro cordobés.

Luego, Perczyk enfatizó que los niveles de desigualdad educativa se resuelven con libros, con capacitación docente, mejorando los salarios docentes, con más días, más años y más horas de clase. Todo eso requiere inversión, no es con motosierra".