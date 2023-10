Tierra Relevé, el proyecto conceptual de Silvina Gandini, ramifica y crece. Se trata de un disco-libro, donde ella historiza su concepto y la apuesta; se puede escuchar en Spotify, hubo un recital por streaming y ahora toca el vivo. Un proyecto que la música y docente considera “grande y abarcativo, por momentos ambicioso; llevar ahora lo realizado en streaming al escenario, con un nuevo diseño artístico, es también como reversionarme a mí misma”, dice en relación a Tierra Relevé, el espectáculo multimedia de música, canciones, danza y proyecciones, que se presenta esta noche a las 21 en el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río).

“Es un trabajo bastante complejo, porque de tocar conmigo misma -como se ve en el streaming- ahora se armó una nueva partitura; con la participación en escena del piano, trombón y violonchelo (Gandini en piano, Adrián Bosch en trombón y Nadia Castro en violonchelo); o sea que también es una apuesta doble, porque es un desafío”, continúa Silvina Gandini en diálogo con Rosario/12.

-En donde tenés previsto cruzar lenguajes.

-Totalmente. El streaming tiene detalles de un video arte, pero acá se hizo otro video y para otro concepto, con otra mirada. Obviamente, el streaming fue una cosa, pero esto es una obra completamente nueva. Se armó una especie de videodanza con Analía Rodríguez, que está en el streaming, pero se volvió a coreografiar ese material con ella en vivo y grabada. Así como yo estoy tocando arriba mío, Analía baila con ella misma. Además estará la instalación de cuadros con curaduría de Guillermina Arlegain. Es decir, desde el momento en que uno pone un pie en el lugar, ya se ingresa a la obra.

Con edición de Laborde Libros, Tierra Relevé cuenta con textos de Gandini, prólogo de Liliana Vitale, y diseño y edición de Daiana Henderson. Allí, los códigos QR abren al mundo musical de Gandini, una obra que ya suma siete álbumes con Centón de vida (1999), Sobre el Camino (2003), El Retorno (2007), La Tempestad (2016), Recursos Humanos (2020) y Agua (2021). “Me senté a escribirlo casi completo, con sus tres estadios. Sabía que iba a tener un streaming y que éste no iba a ser igual al disco. Con Nico Montenegro, mi productor musical, entendimos que para Spotify había que pensar la música de una manera que no iba a ser la misma que la del video, donde voy grabando en tiempo real y hay escenas poéticas y transiciones. El libro, de hecho, tiene un capítulo en donde se señala cómo está pensada conceptualmente esta puesta, y fue un trabajo hermoso. Hoy el CD, como el vinilo, no tiene mucho sentido y hace que nos perdamos la posibilidad de que esto se mueva. Con este formato puedo agregar un material gráfico muy importante, que tiene que ver con toda la obra plástica, con las fotografías que saqué en el Valle de la Luna en San Juan. En este sentido, el libro interactivo permite que la calidad de la imagen sea alucinante, y que mientras se lea vayas viendo la historia, que es bastante larga. Tierra Relevé es un proyecto que surgió en la pandemia, durante esa experiencia, y también es un homenaje a mis viejos, que fallecieron en esos días. Tampoco me puedo olvidar de mi labor docente, no porque uno quiera enseñar nada, pero si a alguien le interesa saber cuáles fueron los pasos en mi proceso para llegar a este concepto, tendrá su utilidad también”.

-Ninguna de las instancias del proyecto se parece a las otras.

-Quien me conoce sabe que nunca me repito y que me encanta tirarme a la pileta. Hoy estábamos ensayando y nos decíamos “bueno, al final siempre nos pasa lo mismo: el ensayo final será la obra” (risas). Hay tanto montaje y tecnología, que lo ideal sería tenerlo durante tres días a todo eso, pero no se puede, así que hay que dar un salto creativo al abismo y al encuentro, y a mí me apasiona. Pero a la vez, para dar este salto contamos con un equipo técnico muy grande, ¡con tres sonidistas! Nos aseguramos de estar muy bien resguardados, con gente especializada.

-¿Lo vas a filmar?

-¡Por supuesto! A tres cámaras y con grúa. Vamos a hacer una buena documentación, para que este material pueda después salir, y alquilamos también una consola para grabar la música en vivo. A este formato, tal como lo vamos a presentar en Parque de España -que es el lugar ideal, porque contamos con uno de los mejores pianos de Rosario- queremos seguir moviéndolo, tiene distintas posibilidades; por un lado, puede ser un “concierto boutique”, como le digo yo, con el piano, la electrónica e intimista; y por otro lado, se puede contar con toda la puesta. Es como un rompecabezas, se puede armar de maneras diferentes. Y están mis máquinas, que llevo en vivo y son muy pequeñas. Hoy todo se carga en una computadora, y pantallas hay en todos lados.

Parque Relevé, como dice Gandini, iniciará desde el momento cuando se ponga un pie en el lugar, “y con un detalle, habrá un músico invitado, Javier Alama, quien con un instrumento muy particular y de manera acústica recibirá a la gente, para acompañar la muestra de cuadros. Como si se entrara a un ensueño, y puedas meterte en el juego que la música te está proponiendo”. Del espectáculo participan también Nicolás Montenegro (producción artística), Ramiro Sorrequieta (vestuario), Diego Quilici (luces) y Ezequiel Alfonzo (sonido en vivo).

Entre sus canciones, Tierra Relevé ofrece “Té para tres”: “Gustavo Cerati se la dedicó a su madre, cuando tuvo que darle la noticia de que su padre iba a partir; y yo hice un guiño ante una misma situación y sensación vivida con mis padres. Al final del concierto, habrá una linda sorpresa con respecto a eso”, agrega Gandini.