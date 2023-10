En un rato más vamos a ver como se define nuestra historia futura, por eso creo que es bueno hablar (o escribir) antes de que lleguen los adivinadores de lo que hubiera sido.



Los brujos amateurs -y aún los profesionales- saldrán a decir que claro que sí que tiene sentido si hubiéramos tenido en cuenta las variables a las que si hubiéramos mirado más atentamente, habríamos visto lo claro que estaba este resultado. Lo dirán así, de corrido y sin respirar, Ejerciendo el “lo tenía en la punta de la lengua” pero imprimiendo una mirada politóloga, por aquello de que el contexto visual da credibilidad al texto tan disimuladamente asombrado como asombroso.

Y como dicen los prestidigitadores, los magos y los adivinadores, para lo que viene a continuación necesitaré una cosa: la carpeta de fotos que tengo de haber recorrido durante un año con Buenos Aires 12, gran parte de la Provincia de Buenos Aires.

Son fotos de gente común. Algunos decidieron venir a la provincia, otros son hijos o nietos de alguien que habiendo venido de otra parte del mundo, decidió que quería habitar esta tierra de paz, y otros y otras que nacieron y quisieron y pudieron quedarse. Y disculpe la digresión, pero si cuando leyó “en esta tierra de paz” le salió un gesto raro, mire el mundo, entienda lo que hay, y verá cómo esa mueca se le borra.

Todo lo que vi en este año, lo fotografié, y se sabe que a pesar de las imágenes creadas por inteligencia artificial, existe la foto lisa y llana, aquella que captura un instante real y se reproduce hasta quedar en la memoria. Este es el caso.

Vi a Laura, del pueblo de Ranchos, llorando al momento de agarrar una llave de la que sería su casa, diciendo “no sé si sabe lo que significa no pelear más por el alquiler, y sobre todo, saber que nunca más me voy a tener que mudar.” Y antes había visto a un preso al que le inventamos un nombre (porque no se los puede nombrar) entre otros presos, todos lijando maderas y cosiendo y pintando con sus propias manos, para reponer el Plan Qunita, gracias a un programa creado para eso, de lo que claro, también están las fotos.

Tiempo después estuvimos en Ensenada, donde Jonathan y Carolina, nietos de caboverdianos, otean la otra orilla, desde donde su abuelo vino a fundar. Y fundó, no solo su destino sino el de su familia y el astillero Rio Santiago, casi cómo el paraguayo Cristaldo, que llegó a La Plata, hace treinta y cinco años, con dos bolsos, algo de miedo y la firme convicción de estudiar para ser ingeniero. Y ahí lo tenemos.

Fotografié un hombre mirando tranquilamente el mar en Villa Gesell y vi levantarse de la nada (pero con mucho trabajo) una universidad en Almirante Brown, recuperando para la comunidad un parque y un viejo palacio, y fotografié a un grupo de estudiantes de la UNSAM, que ante la angustia de la posibilidad de tener que pagar por el derecho a estudiar, dijeron “Privatizáme ésta”, después de haber contado el esfuerzo que significa llegar a la facultad para alcanzar la formación que les permita, no solo el ascenso social, sino la posibilidad de ser útiles a la sociedad de esta provincia que aman y de donde no se quieren ir.

Andar a pie, hablar, hacer fotos para contar historias de gente común, que cocina, trabaja, cría hijos e hijas, siembra, cosecha, vende, cura, sonríe y sufre y vuelve a sonreír, es lo que hacemos desde Página 12/Buenos Aires 12 y es motivo de emoción y esperanza, como la de Javier Maroni, médico director del Hospital Evita, que puso su vida para recuperar ese espacio que habían dejado hecho una ruina de espanto cuatro años de un descuido tan mal intencionado como miserable, en una provincia donde hay médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, como Alejandra Cano , Mercedes Suarez, Azul Susarte, y tantísimos otros igual de desconocidos que dejan jirones dando la vida por el prójimo y merecen un lugar decente donde trabajar. Las fotos dan fe de eso. Así cómo mostraron en su momento la alegría, las murgas bonaerenses llenando los barrios de carnaval y música y bailes y pibes con abuelas jugando, y todos, o casi todos, pintados y corriendo hasta caer exhaustos de música, barrio y alegría, que nada le resta a la responsabilidad de trabajar y (por ejemplo) aportar a la ciencia, sino que pone en evidencia la igualdad existente cuando lo importante es la mejora individual para el bien común.

Ahora bien, dentro de un rato, todo eso estará en riesgo. Desde los murales de la memoria, de José Leon Suarez, hasta la Biblioteca del Árbol, en La Plata. Desde las viviendas de Ranchos, hasta el Astillero Río Santiago. Desde la UNSAM, hasta los cientos de colegios nuevos. Desde las rutas hasta tus cloacas. O sea, los derechos estarán en riesgo. Y ya pasamos por eso cometiendo el error de no haberle contado crudamente la experiencia a las nuevas generaciones, a quienes suele culparse de no leer, como si ellos fueran los responsables de no haber sabido como hablarles, como interesarlos. Y ahora queda un rato para intentar. El problema radica en que es un rato lleno de palabras que se usan más para esconder que para decir y eso crea un ruido que transforma en estéril casi cualquier intento. Y tiene que ser antes de mañana, incluso para ver en los adivinadores un gesto real de asombro.

Quizá sea momento de sentarse y ver y mostrar fotos de lo que fue antes de ahora, mucho antes, y de lo que -con todo lo complicado que pueda ser- es ahora, y volver a mostrar, como en un acto de prestidigitación, de nuevo las fotos de cómo fue mucho antes, y recién ahí, explicar que eso puede llegar a pasar. Todo esto sin sacar los ojos de la foto. Porque lo que pasó – y puede volver a pasar- está ahí, a la vista, en esa foto. Y la foto es indiscutible.