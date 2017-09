Cepillarse la culpa

¿Qué carga sobre sus brazos? Al acercarme al hombre que camina por el pasillo a hombros alzados, lo relevo apretando ese envoltorio fláccido que cuelga y estrecha contra su pecho. Y se da el desbande; la aparición del hombre con su bulto espanta a la gente y provoca puertas que se abren donde desaparecen, no verlo, no escucharlo.

Y el vacío delante, entre él y yo, hará que debamos rozarnos dada la estrechez del corredor y me hundirá en la laguna pestilente de preguntas incontestables que el hombre formula al decir: "ya no hablo más", eso anuncia, "ya no hablo más", y desata la catarata de los "vean lo que pasó, pregúntese por qué ocurrió lo que llevo".

Por añadidura, ese cuerpo sin armazón que carga sobre su torso, esa bandera fláccida de huesos y piel desinflada grita, ruge lo que nadie quiere oír.

Y en cada pisada del hombre se repite un himno de preguntas. ¿Quién quiere o puede responderlas? Ululan como alarma de peligro, Y está esa enfermera que asoma su mano por una rendija, tironeándome: "Entre, entre, le va a hacer mal cruzarse con él", me urge. ¿Por qué, dañará mi psiquis? ¿me arruinará el día? Mejor culpar al que monta el espectáculo funerario, como hace el resto de los presentes.

Hombre a hombre, ya nuestros ojos se prenden pinchados por alfileres.

Ocurrió, ocurrió, esto que veo, sucedió.

¿Quién es el responsable? ¿Qué somos? ¿asesinos? ¿el hombre lo es?

Alza un peso de diez kilos. Alza a un ser de catorce años. No es un animal. Se trata de un adolescente. Su hijo. Oscar. 14 años. Muerto.

Los diarios escribirán "desnutrición". No se lo enunciará como "difunto por hambre".

No habrá flores. Ni coronas. Ni desfiles encabezados por estatuas de santos.

El hombre camina. A su paso, se produce su acto de magia: todo desaparece. Quedan solos él y la víctima.

Víctima. Pero nadie usará tal categoría. En su lugar, "víctima", cabrán las palabras "pobre pibe", "familia ignorante", "falta de cultura y formación", "por qué se habrán descuidado tanto", "vagancia". No se apelará a las estadísticas de que es el sexto niño muerto en sólo un año en esa provincia. Chaco.

Le tiendo los brazos: ‑¿necesita ayuda?

Me desdeña. "Mi hijo pesa menos que su perro, señor, porque seguro que su perro está bien alimentado ¿no? Todos los perros de ustedes, ¿verdad?", grita a las paredes que oyen, revestidas por dentro con orejas que se tapan, para no escuchar, no volverse culpógenas. Que estos indios brutos aprendan, que trabajen.

Lo miro.

El "señor" que el hombre ha proferido me pone en mi lugar, en mi departamento, mi auto, mi empleo. Un "señor" no vive en el Impenetrable.

Y mientras el hombre sigue hacia la calle, hacia la luz pública, hacia el "vean los frutos de vuestros árboles", se me caen las definiciones, las categorías, me quedo desnudo. Un Adán, solo. En el desierto. Arena. Ningún camino a la vista.

*Fuentes: El caso citado es real. Sánchez dialogó con La Nación, tras la pérdida de su hijo, que pesaba 10 kilos. Fue la sexta muerte de menores de edad indígenas en la zona de El Impenetrable, Chaco. Y según diversas fuentes (diario Ambito Financiero, viernes 2 de Junio de 2017) en Quitilipi, ciudad de 40.000 habitantes ubicada a 150 kilómetros de la capital chaqueña, la mitad de los chicos están desnutridos Con tres generaciones sumidas en la pobreza, la situación social adversa ya se ha transformado en "estructural".

"A nosotros nos votaron para que cambiemos la realidad y en un año y medio no hemos podido hacer nada", expresan las autoridades. "Yo le pido desesperadamente al Presidente que nos ayude e intervenga, porque los chicos se nos siguen muriendo de hambre", concluyó el intendente de la ciudad.

A unas diez cuadras del edificio municipal, sobre terrenos en los que hasta hace algunos años había un bañado donde se vertían los residuos domiciliarios, hay un asentamiento en el que sobreviven unas 500 familias. "Acá no hay cloacas, ni gas, ni nada, estamos desprotegidos y solo tenemos hambre", se desgarra Amanda con un bebé más de un año a cuestas, que tiene el peso de una criatura de seis meses.