Este 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2023. Para los residentes en Chilecito, La Rioja, la información sobre su lugar de votación figura en el padrón electoral.

¿Cómo saber dónde voto por nombre y apellido?

La Cámara Nacional Electoral lanzó un portal en línea en el que los electores pueden consultar dónde votar en Chilecito, La Rioja. En dicho sitio obtienen el nombre y la ubicación del sitio en el donde votan, el número de mesa asignada para el acto de sufragar y el número de orden en el que se encuentran en el padrón electoral. Es aconsejable concurrir a votar con esta información porque facilita el trámite y reduce las demoras.

¿El voto es obligatorio?

El voto es obligatorio. Quienes no vayan a votar tienen que justificar por qué no fueron. Los que no justifiquen su ausencia deberán abonar una multa. Pueden votar los 36 millones de electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos aceptados para sufragar.

Documentos permitidos para la votación

Los documentos válidos para votar son

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que aparece en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que aparece en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

Qué pasa con quienes violan la veda electoral

Los ciudadanos que no respeten la veda pueden ser denunciados por violación al Código Electoral y sancionados si la Justicia comprueba la falta. Las penas establecidas para aquellos que violan la pena dependen del incumplimiento en el que incurran.

Este domingo 19 de noviembre es el balotaje. Las personas mayores de 18 y menores de 70 años que no cumplan con el deber cívico de votar, y no puedan justificar su ausencia, deben pagar multas que van desde los $50 hasta los $500, según lo establecido por el Código Nacional Electoral en su artículo 125, en el apartado "faltas electorales".

Los ciudadanos que no paguen esa multa quedan registrados como infractores, lo que implica que no pueden hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

Veda electoral

En Argentina, el artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe "actos de proselitismo público" y "publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre". Es decir, recién a las 21 de ese domingo es legal difundir números.

¿Cuáles son los diferentes tipos de votos