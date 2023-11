Este domingo 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones 2023. Para los residentes en Los Andes, Salta, la información sobre su lugar de votación está disponible en el padrón electoral.

¿Cómo encontrar mi lugar de votación por nombre y apellido?

La Cámara Nacional Electoral lanzó un sitio en Internet en el que los electores pueden enterarse de en qué establecimiento votar en Los Andes, Salta. En dicho sitio obtienen el nombre y la dirección del lugar en el que votan, el número de mesa asignada para el acto de sufragar y el número de orden en que se encuentran en el padrón electoral. Se recomienda concurrir a votar con esta información porque agiliza el trámite y reduce las demoras.

¿Se debe votar obligatoriamente?

El voto es obligatorio. Los ciudadanos que no asistan a votar deben justificar por qué no fueron. Los que no justifiquen su ausencia estarán obligados a pagar una multa. Pueden votar los más de treinta millones de electores que constan en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera los documentos autorizados para sufragar.

Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser el mismo o más reciente que el que está inscrito en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar previo al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

¿A qué hora se publican los resultados del balotaje 2023?

Los primeros resultados del balotaje presidencial 2023 se conocen a partir de las 21 del domingo 19 de noviembre, tres horas después del cierre de los comicios. Se toman como base los resultados informados por cada presidente de mesa al Ministerio del Interior mediante un telegrama.

El telegrama de escrutinio es confeccionado por el presidente de mesa, contiene todos los detalles de los votos contados en esa mesa y lleva la firma de las y los fiscales de las agrupaciones intervinientes.

El conteo que se hace ni bien cierran las mesas no tiene validez legal ni sirve para proclamar a los representantes electos, pero permite conocer la tendencia de la votación a pocas horas del cierre de los comicios y brindarle información a la ciudadanía. Esta tarea la lleva adelante la Dirección Nacional Electoral (DNE).

En tanto, el escrutinio definitivo sí tiene validez legal y establece quiénes son los candidatos electos a los cargos en disputa. Es aquel que hace la Justicia Nacional Electoral.

Comienza 48 horas después de la finalización de las elecciones, se realiza a partir de las Actas de Escrutinio de cada mesa, y es el que produce los resultados de la elección a partir de los cuales se distribuyen los cargos en juego. Asimismo, a diferencia del provisorio, el definitivo abarca todas las mesas habilitadas para la elección.

Cómo se vota en el exterior

Los argentinos que viven en el exterior pueden votar en las elecciones generales de este domingo 19 de noviembre. Para ello, deben estar inscriptos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior (RERE) y haber realizado el cambio de domicilio en el DNI antes del cierre de los padrones.

Los electores que se encuentren en el exterior y no hayan realizado el cambio de domicilio en el DNI, podrán votar en la mesa que les corresponda en Argentina, siempre y cuando estén inscriptos en el padrón de electores de la mesa correspondiente.

Qué diferencia hay entre el escrutinio provisorio y el definitivo

En el momento en que se cierra la votación comienza el conteo de los votos. El primer escrutinio es de carácter provisorio y con posterioridad se realiza el escrutinio definitivo, que lleva varios días y da el resultado final.

Los votos se cuentan en la misma mesa de votación inmediatamente después del cierre de la elección. El resultado se vuelca en la documentación electoral correspondiente para su envío a las autoridades electorales, que luego suman los votos registrados en cada uno de los telegramas.

El escrutinio definitivo es el que tiene validez legal y establece quiénes son los candidatos electos a los cargos en disputa. Lo hace la Justicia Nacional Electoral. Comienza 48 horas después de la finalización de las elecciones y se realiza a partir de las Actas de Escrutinio de cada mesa.

HASTA QUÉ HORA NO SE PUEDE COMPRAR ALCOHOL

Por la veda electoral, algunas actividades que quedan prohibidas desde las 8 de la mañana del viernes 20 de octubre y hasta las 21 del domingo 22 de octubre, tres horas después del cierre de las elecciones generales 2023. Algunas prohibiciones comienzan en un momento más con la apertura de la votación y otras se levantan en el momento en que cierra el horario para votar.