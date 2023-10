En el medio de la elección nacional y la provincial, el territorio más poblado del país elige este domingo intendentes, concejales y consejeros escolares para 135 municipios. Con Axel Kicillof apostando por su reelección y encabezando las preferencias post-PASO, la atención se desplaza hacia las disputas locales que darán forma el nuevo mapa político provincial.

En el oficialismo bonaerense, las miradas se posan particularmente en algunos distritos que se destacan por su peso demográfico o simbólico, como La Matanza o Lomas de Zamora; por la posibilidad de lograr arrebatarle las conducciones locales a la oposición, como Olavarría o Junín; o por la combinación de ambos factores, como La Plata.

Al dividirse la oferta electoral opositora, las posibilidades de Unión por la Patria se acrecentan. Esa nueva conformación del escenario abre el camino también para otra incógnita, que pondrá el ojo sobre los Concejos Deliberantes, donde una mayor atomización obligará a mayor flexibilidad a la hora de buscar acuerdos.

La Matanza

En “la quinta provincia del país”, como suelen definirla los matanceros, Fernando Espinoza se encamina hacia una reelección sin sobresaltos. La conclusión se desprende del resultado de agosto, cuando, medidos por marca política, UxP obtuvo 46 puntos contra 23 de LLA, que lleva como único candidato a David “El Dipy” Martínez, y 22 de JxC.

El desafío para el peronismo local es aumentar al máximo el caudal de votos para las boletas provincial y nacional, que encabezan Kicillof y Sergio Massa, para contribuir a lograr una buena diferencia. Por esa razón, dos semanas atrás, fue el escenario del cierre de la caravana por la Tercera Sección que protagonizaron los candidatos.

La Matanza fue uno de los pocos distritos en los que UxP no pudo evitar la confrontación interna. La rival de Espinoza fue la diputada provincial Patricia “Colo” Cubría, dirigente del Movimiento Evita y compañera de Emilio Pérsico. El primer tramo de la campaña tuvo momentos picantes, con acusaciones cruzadas de todo tipo, sin embargo, el oficialismo se ordenó muy rápidamente para llegar al domingo con la expectativa reeleccionista en alto.

Además, Espinoza es junto con los intendentes de Ensenada, Mario Secco, y Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los principales soportes territoriales de Kicillof.

La Plata

La “gran capital”, el segundo distrito más populoso de la provincia, tiene un enorme valor político, pero también simbólico. La candidatura del ministro de Justicia y cuatro veces intendente, Julio Alak, es una de las apuestas personales del gobernador, en el distrito más importantes entre los que arriesga el PRO.

Luego de años de internas muy duras entre los espacios encabezados por Florencia Saintout y Victoria Tolosa Paz, la figura de Alak contiene al conjunto del peronismo y tiene serias chances de vencer al actual jefe comunal, Julio Garro. En agosto pasado, Alak enfrentó y venció a Gastón Castagneto, de La Patria Es El Otro, a Guillermo Escudero del bruerismo, al ex juez Luis Arias y a la concejal Paula Lambertini. Fue una interna sin estridencias, lo que permitió que todos los sectores se encolumnaran rápidamente detrás del ganador, para seguir con la campaña.

Con Saintout dentro de la nómina, la presencia de La Cámpora, del PJ, y la confluencia con las otras cuatro listas que compitieron frente a él en la interna, Alak apuesta a descontar los casi cuatro puntos que separaron a UxP de JxC. Para ello confía en su proyecto estratégico, La Plata 2030, desarrollado conjuntamente con instituciones, universidades, clubes, sindicatos y cámaras empresarias.

Garro aspira a un tercer mandato, en medio de una compleja situación que se precipita en el día a día de su gestión. Pero, además, tiene la obligación de sortear los coletazos de lo que fue su interna frente al bullrichista Juan Pablo Allan, que fue dura, con acusaciones de parte de los halcones de persecución a militantes e, incluso, echarlos de la Municipalidad. A su vez, desde el peronismo denunciaron la rotura y robo de cartelería y materiales de campaña, y desde organizaciones sociales señalaron que la administración local desfinanció el área de Niñez, y avanzó en la creación de un programa para “comprar votos” con una asignación de 25 mil pesos a familias vulnerables.

En las últimas semanas, a Garro también se le complicó la relación con los trabajadores municipales. Según señalan desde el sindicalismo local, los puentes están rotos, el intendente sólo interactúa con uno de los tres sindicatos, que reporta a sus intereses. Por su dificultad para contener el voto bullrichista, llamó a los votantes de LLA a remplazar la boleta del candidato local, el youtuber Luciano Guma, por la de él.

La candidata a gobernadora, y ex funcionaria garrista, Carolina Píparo, desmintió que la jugada fuera propia y intendente quedó expuesto, lo que le valió un reto en público de Bullrich y Grindetti, durante el acto de cierre de campaña local.

Lomas de Zamora

En Lomas de Zamora hay 512 mil electores habilitados, las intenciones de UxP están ancladas en contener lo obtenido y apostar a crecer tanto como sea posible. El cimbronazo de las fotos de Martín Insaurralde en Marbella golpeó en el seno del peronismo lomense, pero las expectativas en el equipo de Federico Otermín se mantienen intactas.

El 13 de agosto también obtuvo más de cien mil votos que Guillermo Viñuales, el candidato larretista que finalizó segundo tras superar en la interna a Nicolás Bari de los halcones bullrichistas. Entre ambos cambiemistas, apenas lograron 96 mil adhesiones, unas 50 mil por debajo del candidato peronista que, además, no tuvo interna.



Con el fin de aprovechar la coyuntura alrededor del affaire Insaurralde, Bullrich decidió hacer su cierre de campaña en Lomas. La idea original consistía en montar un escenario frente a la Municipalidad y tener una masiva concurrencia, pero todo terminó siendo una tarima y un par de banderas argentinas en una pequeña plaza alejada del centro del distrito. Con una convocatoria que no era la esperada para propios y extraños, la ex ministra de Seguridad se pudo mostrar con Mauricio Macri y Rodríguez Larreta en un mismo escenario, pero con bastante enojo de parte de sus militantes lomenses.

Lomas de Zamora es, además, la segunda localidad más habitada en la Tercera Sección, por lo que su disputa local también terminará teniendo una gran incidencia en resultado final en la provincia. El problema para JxC es que su candidato, Viñuales, fue un fervoroso kirchnerista y funcionario de Insaurralde durante más de una década, algo que varios sectores de la política local se encargaron de remarcan específicamente durante la campaña.

Lanús

En los pagos de Néstor Grindetti, con 377 mil electores habilitados, el peronismo se esperanza con volver a gobernar. Tras una PASO donde se dirimieron las fuerzas entre cuatro listas, Julián Álvarez ganó la interna de UxP, que al igual que en 2019 y en 2021, volvió a dejar segundo al macrismo en las primarias. El desafío, ahora, es no repetir la historia también en las generales, donde los candidatos amarillos lograron darla vuelta.

Con una performance libertaria que se hizo con casi 47 mil votos a nivel local, Diego Kravetz, que resultó el candidato individual más votado, deberá encontrar más adhesiones en un universo al que le resulta poco atractiva la mano dura. Buscando eso, además, se vio obligado a diferenciarse del discurso que hegemonizó la campaña nacional de su espacio.



Por estos últimos días de campaña, el intendente a cargo se vio envuelto en un nuevo escándalo a partir de la denuncia de vecinos que aseguran que el intendente se puso al frente de un club de barrio, pero hoy en día las canchas dejaron de ser para los chicos y chicas, a menos que se pague el correspondiente precio para su uso.

Hurlingham

En el pequeño distrito del conurbano oeste históricamente gobernado por el peronismo, integrante de la Primera Sección, la campaña fue y sigue siendo picante. La primera parte estuvo signada por la tensión entre el actual intendente “Juanchi” Zabaleta y quien lo remplazara durante su paso por el ministerio de Desarrollo Social de la nación, Damián Selci. Hubo, a lo largo de todo el año, amenazas, despidos y acusaciones cruzadas.

Finalmente Selci derrotó a Zabaleta por poco más de dos mil votos. Bastante lejos quedaron los candidatos opositores, Lucas Delfino de JxC y Rafael DeFrancesco, de LLA. Medidos por marca: UxP 52, JxC 25 y LLA 17.

Luego de las PASO, el candidato opositor, Delfino, desplegó una campaña intensa y agresiva bajo el lema “La Cámpora o vos”. El cambio de actitud de Delfino está relacionado con la derrota de su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta, frente a Patricia Bullrich. Delfino aspiraba a integrar un hipotético gobierno nacional del alcalde porteño. Caída esa posibilidad, sólo le queda Hurlingham. Tanto él como su primer candidato a concejal, Sebastián Palacio Rius, dieron positivo en sendos controles de alcoholemia y les fueron secuestrados sus vehículos y licencias de conducir.

Desde el entorno de Selci lo acusan de "promover el odio" a falta de propuestas concretas de gobierno, al punto que pocos días atrás Selci fue amenazado de muerte a través de las redes sociales. Selci, por su parte, presentó un documento titulado “50 propuestas para Hurlingham". En su breve interinato, impulsó la construcción del hospital regional de PAMI y la mejora del espacio urbano en la avenida Vergara para favorecer el comercio local.

Mar del Plata

General Pueyrredón es el distrito más importante de la Quinta Sección, con 570 mil electores habilitados. Allí, el actual intendente del PRO, ex ministro de Seguridad de Macri en CABA y ex precandidato a intendente de San Isidro, Guillermo Montenegro, aspira a la reelección. Deberá enfrentar a la titular del ANSES, Fernanda Raverta.

La diferencia a favor de Montenegro, en agosto, fue de 40 a 31, pero para revertir el resultado, Raverta, tuvo claro el horizonte desde el primer momento de la campaña. Dejando atrás las inquinas que habían impedido la unidad en las elecciones del 2019, logró un acuerdo de unidad con el ex intendente Gustavo Pulti, a partir de cual apunta a aumentar la participación y al arrastre de las boletas nacional y provincial.



Como parte de la estrategia, también puso la mira en dos de los temas que aglutinan la mayor cantidad de cuestionamientos hacia Montenegro: el deficiente servicio de transporte y por la situación postergada de los barrios periféricos.

Olavarría

Olavarría es otra ciudad del PRO que podría pasar a manos del peronismo. Su actual intendente, Ezequiel Galli, lleva ocho años al frente del distrito, pero en las PASO finalizó tercero. El ganador fue Maximiliano Wesner de UxP, quien obtuvo más de 4.500 votos que Galli. Carolina Arouxet de LLA quedó segunda.

Galli comenzó sus días al frente de la Municipalidad con un fuerte apoyo de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, pero al poco tiempo vivió un hecho que modificó 180 grados la concepción sobre su gestión: el recital del “Indio” Solari. La ciudad no fue preparada para el evento, hubo un colapso por la cantidad de personas que arribaron, y se lamentaron dos muertes. Su Jefe de Gabinete por aquellos días, Dalton Jauregui, terminó disputándole la interna en las últimas PASO, con fuertes críticas a la modalidad de gestión del actual jefe comunal.

Hoy en día, luego de conocerse denuncias por malversación de fondos con tarjetas de alimentos para personas en situaciones de vulnerabilidad, uso de pasajes de colectivos entre familiares de funcionarios de su gobierno, e, incluso, tener un asesor envuelto en una causa por venta ilegal de terrenos, Galli debe remontar una diferencia de tres puntos entre UxP y JxC.

Junín

Junín, la ciudad de mayor peso dentro de la Cuarta Sección, es otra que puede pasar del color amarillo al celeste. Desde 2015 gobierna Pablo Petrecca, un representante de la Iglesia Evangelista, que también se vio envuelto en una serie de denuncias por corrupción que fueron formuladas, puntualmente, desde un sector del radicalismo local. Los dardos apuntan a que favoreció a una inmobiliaria y empresa vinculadas a un pastor de su Iglesia mientras, a la vez, revestía funciones en la Municipalidad.

Valeria Arata, ex funcionaria de Mario Meoni en el distrito, se ubicó a solo 3.500 votos de Petrecca, quien afrontó una dura interna contra su ex secretario de Seguridad, Luis Chami. “La ciudad es un caos, que llegó fortuna de la Provincia y móviles de apoyo y eso no se ve reflejado, veo que aparecen muertos, que roban camiones y eso cuando yo estaba no pasaba", dijo Chami en su momento. En las PASO obtuvo cerca de 5 mil votos, que en el peronismo estiman que mantendrán su perfil opositor al actual intendente larretista que va por su tercer mandato.

Zárate

En el distrito de la Segunda Sección, en la intersección de las ruta 9 y 6, será la primera vez desde 2007 que Osvaldo Cáffaro, representante de la agrupación local Nuevo Zárate, no compita por la reelección. Durante cuatro periodos consecutivos, Cáffaro gobernó en condición de aliado del oficialismo. Hasta 2015, fue muy cercano al entonces ministro de Planificación y vecino de la zona, Julio De Vido; pero siempre tensionó con el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni.

En agosto pasado, Cáffaro fue derrotado por la diputada nacional y compañera de Berni, Agustina Propato, por diez puntos de diferencia. UxP fue el espacio más votado, con 44 puntos, contra 32 de JxC y 19 de LLA. Propato es, junto con Alak, una de las apuestas personales del gobernador. La prueba irrefutable es que le prestó para la campaña el histórico Renault Clio del jefe de asesores, Carlos “Carli” Bianco.

Zárate experimentó, en las últimas décadas, un enorme crecimiento demográfico y económico, de la mano del puerto, el parque industrial y la terminal automotriz Toyota. El planteo de los opositores internos a Cáffaro es que ese crecimiento no redunda en mejor calidad de vida, por falta de volumen del gobierno local.





Bahía Blanca

Bahía Blanca es una de las ciudades más importantes del interior bonaerense y la más grande de la Sexta Sección. Allí se dará, coinciden diversos analistas, un crecimiento económico importante en los próximos años, vinculado al puerto, la universidad, el polo petroquímico y las exportaciones provenientes de Vaca Muerta. Desde 2015 es gobernada por el periodista del grupo La Nueva Provincia, Héctor Gay, que decidió no competir por un tercer mandato.



La de agosto fue, también en el plano local, una elección de tercios: JxC obtuvo 33 puntos; UxP, 31 por ciento; y LLA, 27. El titular del puerto, Federico Susbielles, venció al massista Sebastián Más en la interna de UxP y la bullrichista Nidia Moirano venció apretadamente al representante de la Coalición Cívica, Andrés de Leo. Ambos enfrentarán al candidato libertario, el profesor universitario Andrés Liberman. Desde UxP, además de recorrer intensamente el territorio, se ilusionan por el arrastre que podrían tener las boletas provinciales y nacionales, aunque también reconocen que el arrastre desde el sur provincial podría resultar crucial para las batallas por el sillón de Dardo Rocha y el de Rivadavia.