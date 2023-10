Las elecciones 2023 generaron expectativas en todo el mundo y los argentinos residentes en el exterior asistieron de manera masiva a los consultados y embajadas para elegir al próximo presidente. En redes sociales circularon decenas de fotos donde se ven extensas filas y denuncias por largas horas de demora.



Según informó la Cámara Nacional Electoral, un total de 435.556 argentinos que residen en el exterior están habilitados para votar en los comicios generales en las categorías nacionales.

Para hacerlo se dispusieron más de 300 mesas que se instalarán en 141 representaciones diplomáticas argentinas en el extranjero, entre embajadas y consulados.

Dos países, Ucrania e Israel, no abrieron meses para que los 152 y 14.201 argentinos que viven allí, respectivamente, puedan votar. Esto se debe a que ambos países atraviesan en este momento una guerra.

Cuántos argentinos pueden votar en el mundo

Los países con mayor registro de argentinos son Estados Unidos, con 90.382; España, 85.388; Brasil 19.842; Uruguay, 18.149; Paraguay, 17.963; Italia, 17.356; Chile, 16.482; Israel, 14.201; México, 9.494; Alemania 8.960; Bolivia, 8.506, y Canadá, 8.394.

En Francia hay 5.565 argentinos empadronados; en Venezuela, 5.486; Australia, 5.234; Suiza, 4.403; Japón, 1.858; China 587; Rusia 177, y en mucha menor cantidad, se encuentran Egipto, donde hay 79 empadronados; en Vietnam, 33; Qatar, 23; Trinidad y Tobago, 20; y Armenia 16.

Los que tienen los números más bajos son Jamaica e Irán, con 12 cada uno; Barbados, ocho; y Mozambique, cinco, mientras que en Libia y Surinam se hallan registrados dos en cada uno de estos países.

Cabe recordar que el sufragio que se realiza desde el exterior no es de carácter obligatorio, sino voluntario, y no se necesita justificar la no emisión del voto, a diferencia de quienes residen en el territorio nacional.

Las filas y demoras

En redes sociales comenzó a circular una serie de fotos y videos donde, dependiendo el lugar de votación, se registraban largas filas y extensas demoras para poder sufragar.

“En Madrid, Barcelona, Tenerife, Vigo, Palma de Mallorca y Cádiz, los argentinos están ejerciendo su derecho al voto en las #EleccionesArgentina2023”, publicó la cuenta de la embajada argentina en España.

En Francia, en tanto, la usuaria @saberesinutiles, la fila daba un poco más de tregua y no era tan larga. Eso, sí, siempre y cuando se vaya el día correcto, no como le pasó y dio cuenta en sus redes sociales: “Fui a la escuela. Estacione, entré sorprendida por la poca gente. Le pregunté a una chica que estaba ahí si ella estaba esperando para votar y me dijo, “no, creo que son mañana, hoy es sábado”.

También hubo mensajes desde Italia y en Dubai, donde hubo un 10 por ciento de asistencia, según un fiscal de mesa.

El sistema de voto en el exterior

Los argentinos residentes en el exterior están habilitados para emitir el sufragio solo para cargos electivos nacionales en las elecciones generales de medio término o legislativas y para los comicios presidenciales.

En el caso de los senadores y diputados nacionales, el voto se adjudicará a los postulantes de la jurisdicción donde hubieren registrado su último domicilio, pero no pueden pronunciarse para categorías como las de gobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales.

El voto se concreta a través de una boleta única diseñada por la Cámara Nacional Electoral, que contiene tantas divisiones como agrupaciones políticas compiten y muestra el nombre y número de la lista, con un espacio para la emisión del voto, que se expresa marcando cada categoría con una letra x.