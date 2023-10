Votó Patricia Bullrich

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, votó este domingo en La Rural, en Palermo y, en ese contexto, aseguró que Juntos por el Cambio (JxC) "siempre trae tranquilidad".

En diálogo con la prensa luego de emitir su voto, la candidata por JxC dijo que los próximos pasos a seguir eran almorzar milanesas con su familia y, después de las 18, ir a su búnker en Parque Norte.

Consultada al respecto de las declaraciones de sus contrincantes y cómo algunos rompieron la veda electoral, Bullrich sostuvo que no vio televisión en la mañana, por lo que no quiso hacer un "juicio previo", aunque señaló que todos saben "qué es lo que se puede y qué no se puede decir hoy".

Por último, enfatizó en su objetivo de ganar las elecciones: "El objetivo de quien se presenta representando a una fuerza tan importante como JxC y en mi caso es no solamente estar en el balotaje, sino ganar la elección", remarcó.