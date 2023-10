CABA: En un escenario abierto, todo apunta a un balotaje entre Jorge Macri y Leandro Santoro

Por Matías Ferrari

Desde que los porteños eligen jefe de gobierno, hubo una sola contienda que se definió sin la necesidad de balotaje. Fue en 2019, cuando Horacio Rodríguez Larreta consiguió la reelección. La vara, muy alta, la puso la misma Constitución que confirmó la autonomía de la Ciudad: se necesita el 50 por ciento más uno de los votos para ganar en primera vuelta. En el campamento de Jorge Macri, el candidato mejor posicionado de los cuatro que compiten este domingo, reconocen que les será “muy difícil” llegar a ese número mágico. Si bien Juntos por el Cambio viene de cosechar hace dos meses el 55 por ciento, la interna con el radical Martín Lousteau –quien aportó poco menos de la mitad de los puntos– se jugó “a fondo y con mucho golpe bajo”, dicen, por lo que descuentan una fuga de votos inevitable. De todos modos, no descartan alcanzar el objetivo. Desde la vereda de enfrente, quien espera con expectativa la posibilidad de un mano a mano en noviembre es Leandro Santoro. El candidato del peronismo se dedicó a lo largo de la campaña en remarcar su origen en la UCR, con la idea de captar precisamente las voluntades que su ex correligionario dejó en el camino. En tercer y cuarto lugar, de acuerdo al orden que dejaron las PASO, aparecen el libertario Ramiro Marra, quien no contará con el arrastre de la boleta de Javier Milei, y Vanina Biassi, por el FIT.

Imagen: NA