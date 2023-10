En una jornada electoral que se desarrolla con normalidad y un alto grado de participación, los ciudadanos de La Rioja se unen para ejercer su derecho democrático en una elección que muchos sostienen que es la más importante desde que Argentina recuperó su democracia. En el primer corte del mediodía, la Cámara Nacional Electoral informó que un sólido 29,6% del padrón ya ha ejercido su voto.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien emitió su voto temprano en la escuela Federalito, instó a los ciudadanos a ser protagonistas de esta jornada: “les pido a las y los riojanos que participen de los comicios y que sean protagonistas; que tengan las esperanza de que vamos a superar los momentos difíciles todos juntos; con mucha voluntad, trabajo, decisión y trabajo vamos a salir adelante”. Tras emitir su voto sostuó “siento que la gente tuvo tiempo de reflexionar, de analizar su voto y evaluar las propuestas. Pido que apelen a la racionalidad, al sentido común y que quien conduzca los destinos del país tenga cierta estabilidad emocional, que tenga un mensaje de esperanza, que abrace con amor a las y los argentinos, que demuestre una salida que no sea el dolor de la gente, el hambre y el ajuste”, expresó el mandatario.

Cerca del mediodía el candidato por el partido La Libertad Avanza, Martin Menem, al votar aseguró que los comicios se están desarrollando de manera normal y exhortó a los riojanos a participar en su deber cívico. El legislador provincial que busca conseguir una banca como diputado nacional en declaraciones frente a la prensa local sostuvo “el balance de los últimos 20 años de gobierno desde mi punto de vista político ha sido negativo para la argentina, ha crecido solo indicadores malos, como la indigencia, la pobreza, no es bueno el balance de gestión” y a pesar de la veda electoral expresó que “nosotros nos merece otro destino, y no es el que estamos viendo. Esperamos que el 10 de diciembre haya una transformación en el país que es lo que necesitamos. El objetivo de nuestro espacio es que podamos seguir mejor pensando en el progreso de la gente y no de la política”. Por su parte, el candidato a senador por La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, expresó "es hora de acomodar el país" agregando que "la transición política desde mañana hasta el 10 de diciembre, debe ser ordenada" asumiendo que los resultados electorales se dirimirían en esta jornada

Por su lado la actual intendenta de la ciudad de La Rioja y candidata a senadora de Juntos por el Cambio, Inés Brizuela y Doria, mostró su preocupación por la democracia y manifestó: “que ningún riojano se quede sin votar, que todos vengan a ejercitar su derecho a elegir cómo queremos vivir, porque se pone en juego el futuro de nuestros hijos y nietos”. A su vez, el candidato a diputado Julio Sahad enfatizó que “quien gane debe estar al servicio de todos los argentinos, no de intereses propios”.

AL votar la candidata a diputada nacional por Unión por la Patria, Hilda ‘Beba’ Aguirre, destacó el trabajo de la militancia y la importancia de mejorar la economía del país "pero con todos y todas adentro”. Y por otro lado, el candidato a senador Fernando Rejal al votar en Chilecito auguró que se esta viviendo una verdadera "fiesta de la democracia".

La vicegobernadora electa Tere Madera, luego de emitir su voto subrayó la importancia de la participación ciudadana y expresó: “Cada jornada electoral lo vivo con mucha esperanza porque se consolida la democracia y ojalá que hoy la gente venga y concurra a votar. En esta escuela donde me tocó votar, había mucha gente por lo que me tocó hacer la fila y esperar y eso nos pone muy contentos la participación”.