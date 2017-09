Una calma pasajera

El dólar cerró ayer en 17,63 pesos, con un descenso de seis centavos en la jornada y de 31 centavos en el acumulado del mes. Se trata de la primera disminución mensual del tipo de cambio en cinco meses. Agosto comenzó con importantes presiones cambiarias, que ubicaron el dólar arriba de los 18 pesos y obligaron a intervenir al Banco Central. La entidad sacrificó 1800 millones de dólares de las reservas internacionales para evitar una escalada mayor de la cotización antes de las elecciones. El mercado, tras conocer los resultados de las PASO, moderó las compras de divisas y el ajuste de precios llevó el tipo de cambio minorista al piso del mes de 17,37 pesos el 15 de agosto.

El Banco Central no volvió a intervenir en el mercado cambiario tras las elecciones. En el mercado, no obstante, los operadores de la city aseguran que la volatilidad cambiaria hasta octubre será habitual. Los agentes de bolsa no descartan que se vuelvan a repetir episodios de tensión como los registrados en las últimas semanas de julio y las primeras de agosto. Incluso observan que, pese a la caída de la cotización de ayer, hubo un incremento de la demanda de divisas en los últimos días, mientras que los sectores dedicados a la exportación mantienen maniobras especulativas vinculadas a la liquidación de divisas. El complejo sojero sigue sin liquidar 55 por ciento de la cosecha de la última campaña a la espera de un mayor tipo de cambio o un beneficio vinculado con las retenciones.

En lo que refiere a las reservas internacionales, se ubicaron ayer en 48.873 millones de dólares, al disminuir 361 millones. En el acumulado del mes anotaron una suba de 1864 millones de dólares por el ingreso de nueva deuda. La bolsa porteña, mientras tanto, marcó un avance de 0,4 por ciento ayer y acumuló una suba de 9,3 por ciento en el mes, con un valor récord para el índice Merval. El resultado de las elecciones fue visto con buenos ojos por el mercado y hubo un mayor volumen de operaciones en la bolsa. Las acciones que registraron las mayores subas ayer fueron Petrobras (1,6 por ciento), Cresud (1,8) y Sociedad Comercial del Plata (1,6).