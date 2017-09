A pesar del contundente pedido de que la ministra de Seguridad dé un paso al costado que Sergio Maldonado, hermano de Santiago, hizo en Plaza de Mayo y que la multitud acompañó al grito de “fuera Bullrich, fuera Bullrich”, el Gobierno ratificó a la funcionaria que en el mes que el joven lleva desaparecido no ha dejado de defender a la Gendarmería. "No vamos a discutir las críticas de un familiar en una situación así. Respaldamos el trabajo que viene haciendo Patricia Bullrich”, afirmó hoy el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y avaló también la violenta represión de la Policía de la Ciudad tras la masiva movilización de ayer.

La reacción de la administración macrista va en línea con la actitud que tuvo desde que Santiago Maldonado desapareció el 1º de agosto durante la represión de la Gendarmería a miembros de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. A pesar de que los testigos señalan que los gendarmes se llevaron al joven tatuador, Bullrich siempre los defendió. En paralelo y con la anuencia de medios afines, el Gobierno sembró sospechas sobre el propio Maldonado y su familia y trató de poner el foco sobre los mapuches.

Tras un mes sin respuestas, Sergio Maldonado reclamó ayer ante las miles de personas que reclamaron la aparición con vida de su hermano que Bullrich sea desplazada de su cargo. Hoy reiteró su reclamo y también criticó al presidente Mauricio Macri.

¿Cómo puede ser que no abra la boca durante un mes y no diga nada?", se preguntó Sergio Maldonado, quien remarcó que "todo el país y el mundo están preguntándose dónde está Santiago" y Macri es "el único que hace oídos sordos". "Le diría que agarre y actúe como Presidente, no como un empleado, porque parece un empleado de grandes corporaciones, que está defendiendo los intereses de terratenientes”, agregó el hermano del joven desaparecido y le pidió “abrir un poco los ojos" porque si "se informa y solidariza con lo que pasó, se agiliza todo".

La sordera del Gobierno quedó expuesta una vez más en las declaraciones de Peña tras la multitudinaria marcha de ayer. Respaldamos el trabajo que viene haciendo Patricia Bullrich, no sólo en este tema, sino en la lucha contra el narcotráfico", afirmó el jefe de Gabinete y desacreditó el reclamo de Sergio Maldonado: "No vamos a discutir las críticas de un familiar en una situación así.”

Peña también habló de "la hipocresía de algunos sectores políticos que, cuando gobernaron, no fueron capaces de brindar seguridad ciudadana, ni de combatir el narcotráfico" y defendió a los gendarmes. “Lo que uno ve es que no hay un elemento concreto y fehaciente que permita verificar la denuncia de que (Santiago) fue llevado por Gendarmería”, declaró y luego echó mano al remanido recurso de que, de todos modos, “están todas las hipótesis abiertas”.

Aunque los videos muestran el repudio de quienes marcharon en El Bolsón a quienes arrojaron bombas Molotov y piedras al cuartel de Gendarmería, Peña buscó dar la idea de que "lo que no escuchamos para nada es el repudio a la violencia" y se puso del lado de los gendarmes: “Son trabajadores y no puede ser que haya silencio respecto a esos ataques."

En ese tono, Peña también respaldó a la Policía de la Ciudad, denunciada de haber montado “una cacería” que dejó más de veinte heridos y una treintena de heridos tras la marcha a Plaza de Mayo. “Trabajó muy profesionalmente la Policía de la Ciudad. Ahora le toca a la Justicia aplicar las penas que son acordes”, fue su defensa de la fuerza de seguridad, que actuó con efectivos encapuchados que llevaban mochilas.

Así como el hermano de Maldonado, desde los organismos de derechos humanos también volvieron a cuestionar la actitud del Gobierno. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, señaló que Bullrich debe dejar su cargo "porque no tiene capacidad" para ejercerlo y pidió que la Justicia investigue su responsabilidad en el caso Maldonado. Por su parte, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas coincidió en la crítica a la administración macrista y reprobó la represión policial tras la marcha. "Pareciera que al Gobierno le molesta que haya un acto pidiendo justicia", manifestó. Otro tanto hizo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien lamentó que “el Presidente de la Nación no diga una palabra sobre esto, que guarde silencio y deje que el resto se desgaste” y lo consideró “una falta de respeto al pueblo”.