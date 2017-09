"El Estado nos de una respuesta acerca de qué pasó con él", aseguró Rosa Roisinblit de Abuelas de Plaza de Mayo luego de la multitudinaria marcha que se realizó ayer en Plaza de Mayo para reclamar la aparición de Santiago Maldonado y que se replicó en las capitales de las provincias pero también en diferentes ciudades del mundo. Al mismo tiempo, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel exigió la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "porque genera más inseguridad".

Roisinblit, de 98 años, consideró que que la situación es “una cosa inaudita, que no puedo comprender después de cuarenta años de haber luchado como hemos luchado”. La referente de Abuelas dijo que “mi deseo es que aparezca Santiago, que el Estado nos de una respuesta acerca de qué pasó con él”.

Calificó la marcha como “ejemplar” y remarcó que “fueron familias con criaturas, eso también demuestra que todo el pueblo argentino esta apoyando la aparición con vida de Santiago”.

Por su parte, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel resaltó que la marcha, estimada en 250 mil personas, fue “una manifestación que se viene dando no solo en el país, sino también a nivel internacional”, y recordó que recibió llamados de Costa Rica, Brasil, Alemania, Francia y España.

El titular del Servicio Paz y Justicia añadió en FM La Patriada que Patricia Bullrich “no puede estar al frente del Ministerio de Seguridad, porque genera mucha más inseguridad. Además llena de mentiras y falta de sentido común, que muchas veces termina siendo el menos común de los sentidos”.

Roisinblit también coincidió, en FM La Patriada, en el pedido de renuncia a Patricia Bullrich. “Me sorprende, porque yo soy una activista hace más de cuarenta años y ella trabajo mucho al lado nuestro, era una más de nosotros y, de repente, se dio vuelta y se hace la tonta, ella cree que así puede ascender en algo o no sé”.

A su turno, Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, calificó el acto como “muy emotivo, muy fuerte y muy correcto. Era una multitud con un solo grito unido por la aparición con vida de Santiago”. Se mostró crítica de la represión policial, a la que calificó de “desmedida”, y agregó que “uno no quería que volviera a repetirse ese espectáculo. Con los años se había logrado que las movilizaciones terminaban y cada uno a su casa, pero acá la Policía actuó prepotente como la conocemos y hubo respuesta”.

Añadió, en Radio La Red, que "antes de empezar el acto había una cantidad de policías de civil impresionante” y que “nos da mucha pena que haya terminado así y nos preocupa muchísimo, porque no creímos que esto tenía que ser de esta manera".

Para Pérez Esquivel, el silencio de Mauricio Macri es preocupante. “A mi lo que me preocupa es que el presidente de la Nación, hasta el día de hoy, no haya dicho una sola palabra. Es como aquel que oculta la su sombra en la oscuridad, esto es muy grave”. Consideró que, si bien “a este gobierno no lo podemos tachar como una dictadura”, en la administración de Cambiemos “ha tomado una política represiva y no de diálogo con las protestas sociales”.

Con todo, ponderan la importancia de la marcha. En palabras de Roisinblit: “Me encontré con muchas personas conocidas por su actividad pero que hace rato no vienen. Yo, con 98 años y con mi silla de ruedas a cuestas, estuve presente, y me pongo como ejemplo”.