Colombia en son de paz

La pacificación colombiana permite la apertura y promoción de nuevos lugares turísticos para los viajeros argentinos, que tradicionalmente tienen entre sus destinos en Colombia a Cartagena y las islas de San Andrés y Providencia, así como Bogotá y Medellín. Lo destacó, durante una presentación ante la prensa, director de Procolombia Argentina, Carlos González Agudelo, quien estuvo acompañado por Paola Toro Piedrahita, secretaria de Turismo de San Andrés. Así empieza a perfilarse para los argentinos la posibilidad de conocer el río de múltiples colores de Caño Cristales y regiones como La Guajira, Bahía Solano, Vichada, Guainía, Casanare, Putumayo y el Caquetá, antiguamente afectadas por el conflicto. Aquí se despliega toda clase de actividades, desde el agroturismo a la pesca deportiva, el trekking, el buceo y el turismo comunitario, con el avistamiento de aves –dijo González Agudelo– como propuesta destacada y en permanente ascenso gracias a la notable biodiversidad colombiana. La Argentina es el séptimo mayor emisor de viajeros a Colombia, con más de 135.000 en promedio anual. En el primer semestre de 2017 se incrementó en 40 por ciento el flujo de visitantes con respecto al mismo período de 2016, gracias a la confianza y la seguridad aportadas por el fin del conflicto. El turismo es una de las grandes apuestas de Colombia para el desarrollo económico: es el segundo generador de divisas y crece a una tasa tres veces superior a la media global, con registros anuales de 12,2 por ciento frente a 3,9 global, según cifras de la OMT. Colombia cuenta con conexión aérea directa entre Bogotá y Buenos Aires con 18 frecuencias aéreas semanales, además de otros vuelos previa escala.

Solo para adultos

La tendencia a los hoteles solo para adultos va en aumento en América latina, especialmente entre quienes buscan unas vacaciones entre amigos, una escapada romántica, una luna de miel o unos días de desconexión. Si bien ninguna ley prohíbe el acceso de menores en este tipo de hoteles, sí está permitido que los establecimientos se publiciten como lugares exclusivos para adultos. “Aunque tradicionalmente en Sudamérica el all inclusive se ha relacionado con vacaciones en familia, en Europa el concepto es distinto y cada vez son más los hoteles que ofrecen todos los servicios que los adultos buscan, entre ellos atención personalizada y libertad”, explicó Mario Viazzo, director comercial de Palladium Hotel Group para Latinoamérica. En la actualidad existen alrededor de 750 hoteles en todo el mundo bajo el concepto adults-only y, si bien se estima que más de 150 se encuentran en la península ibérica, el Caribe está adoptando esta tendencia año tras año. Es el caso de Palladium Hotel Group, que renovará su marca con los lujosos The Royal Suites Hotels, incluyendo la construcción de una nueva propiedad en Costa Mujeres, 20 minutos al norte de Cancún, que abrirá en octubre de 2018, y la renovación de The Royal Suites Yucatán, que incluirá habitaciones tipo swim-up, nuevos restaurantes a la carta, una piscina infinity y la instalación de un Beach Club.

Sabor de Bariloche

Del 9 al 16 de octubre se realizará el evento gastronómico Bariloche a la Carta, durante el cual se puede disfrutar de un circuito gastronómico compuesto por más de 85 establecimientos, asistir a más 40 degustaciones gratuitas y participar de las clases magistrales con los mejores cocineros del país, como Maru Botana, Olivier Falchi y Germán Martitegui. Además, otro de los imperdibles es visitar la feria gastronómica (del 13 al 15 de octubre) conformada por más de 50 expositores y concurrir a todos los eventos establecidos especialmente para la ocasión. Bariloche a la Carta busca afianzar la identidad de la gastronomía patagónica, conformada por la fusión de las tradiciones y productos andinos y las corrientes inmigratorias que se establecieron en la ciudad. Durante toda la semana #BALC ofrece a sus visitantes disfrutar del Circuito Gastronómico más grande de la Patagonia, que reúne a más de 85 restaurantes con 20 por ciento de descuento en menúes especialmente diseñados para la Semana de la Gastronomía. Además, durante uno de los días del evento el cordero patagónico es único protagonista: los presentes podrán degustar platos hechos con cordero e ingredientes regionales, cocinados por los chefs más reconocidos del país.

Códigos compartidos

Aerolíneas Argentinas anunció la firma de acuerdos de código compartido con las compañías Etihad y El Al. La cooperación con Etihad permitirá ampliar las opciones de conectividad a diferentes destinos tanto en nuestro país como en Medio Oriente. A partir de ahora, las frecuencias diarias actuales de Aerolíneas a Madrid y a Roma serán también comercializadas por Etihad; asimismo Aerolíneas podrá sumar a su oferta internacional vuelos en código compartido a Abu Dhabi desde ambas ciudades europeas. Por su parte el acuerdo con El Al agilizará las opciones para viajar entre la Argentina e Israel a través de múltiples conexiones vía España. Aerolíneas Argentinas incluirá su código en los vuelos de El Al entre el Aeropuerto Ben Gurión y los aeropuertos de Madrid y Barcelona, para conectar con los vuelos transatlánticos de Aerolíneas hacia Buenos Aires. Recíprocamente, El Al incluirá su código en vuelos de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires, tanto a Madrid como a Barcelona, conectando con vuelos operados por El Al hacia Tel Aviv. Adicionalmente, ambas líneas aéreas expandirán el acuerdo en los próximos meses al incluir sus vuelos a Roma, Nueva York y Miami.

Llega Slinky Dog Dash

Walt Disney World Resort reveló el primer vehículo de la atracción Slinky Dog Dash, una montaña rusa familiar que pronto llegará a Disney’s Hollywood Studios dentro de las experiencias de Toy Story, la nueva área que abrirá sus puertas el próximo verano. Todo es parte de una transformación de varios años de Disney’s Hollywood Studios. Toy Story Land invitará a los visitantes a entrar en el alocado mundo de las películas, haciéndoles sentir que se han reducido al tamaño de un juguete mientras juegan en el patio de Andy con sus personajes favoritos de Toy Story. Slinky Dog Dash estará acompañada en la nueva tierra por otros amados amigos de Toy Story en otra nueva atracción temática: Alien Swirling Saucers. Este set de juguetes de Pizza Planet está repleto de extraterrestres que rondan en sus platos voladores y remolcan naves espaciales llenas de visitantes.

El Colón en Esquel

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires presentará por un espectáculo por primera vez en la Patagonia argentina. El lugar elegido ha sido la ciudad de Esquel, y será un concierto gratuito para todo público en el Gimnasio Municipal. La cita será el sábado 16 de septiembre a las 21. Se podrán disfrutar obras de Max Bruch y de Ludwig V. Beethoven.