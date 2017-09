Inevitables

TEATRO

La soledad de las estrellas fugaces

A fines de los años ‘40, en Buenos Aires cada barrio tenía un cine que funcionaba desde el mediodía hasta la medianoche. Delia y Zully son hermanas ahogadas por la soledad. Las dos mueren por ser estrellas, y sufrir o gozar como en la pantalla, donde no existe un mañana, donde la realidad cotidiana es apenas un sueño vívido. El cine ha visto brillar grandes y pequeñas estrellas, y también estrellas infinitesimales que sólo eran visibles en los noticieros. La soledad de las estrellas fugaces pone en escena eso mismo, una historia fugaz con estrellas olvidadas. “Queremos hablar de la realidad y de los sueños, o de cómo se confunden sin que siquiera un límite sutil pueda diferenciar ambas cosas”, dice Carlos Diviestri, el autor de la pieza. Dirige Emiliano López y protagonizan Vera Czemerinski, Catalina Krasnob y Facundo Abraham.

Sábado a las 21, en Elkafka Espacio Teatral, Lambaré 866. Entrada: $ 250.

Buenos Aires épica

Cinco amigas se juntan una vez por semana a suicidarse de manera poética. Ante la imposibilidad de concretar el acto, deciden buscar la poesía pero a partir de un acontecimiento épico. Con el subtítulo de “Absurdo para cinco bellas mujeres”, Miguel Santos Iturrieta y Los Internacionales Teatro Ensamble continúan la línea manifiesta en trabajos como Fidel-Fidel, Mientras cuido de Carmela o Mariano Moreno y un teatro de operaciones. Buenos Aires épica es una obra de humor absurdo, donde se abordan temáticas referidas a la mujer y sus conflictos, a los imaginarios y lenguajes poéticos en relación a una sociedad machista, y un mundo capitalista y patriarcal. Con Clara Barreira, Marina García, Luciana Vieyra, Diana Kamen, Lucía Salatino.

Sábados a las 20.30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $ 200.

MÚSICA

The Life Aquatic

Antes de la visita de Seu Jorge para el Personal Fest, finalmente se edita localmente de manera oficial el disco que lo convirtió de la noche a la mañana a su intérprete en una estrella internacional. Nacido en Rio e integrante del grupo Farofa Carioca, Seu Jorge ya había actuado en Ciudad de Dios cuando Wes Anderson decidió incluirlo en su película La vida acuática. Las bandas de sonido son algo especial en las películas de Anderson, y por cada imagen indeleble hay un tema que parece reinventarse en su banda de sonido, como por ejemplo “Ooh La La” de The Faces en Rushmore, o “These Days” de Nico en The Royal Tenenbaums. Pero para su siguiente película, Anderson le pidió a Seu Jorge que interpretase canciones de David Bowie en su guitarra. La leyenda cuenta que el carioca sólo se sabía “Let’s dance”, que no está en la película, así que lo que hizo fue hacer sus propias versiones libres en portugues a partir de la música original. Apenas cinco aparecen en el film, pero las volvió a grabar para el disco que incluye exclusivamente sus versiones, cuyo título completo es The Life Aquatic Studio Sessions Featuring Seu Jorge, que tiene trece versiones del Duque Blanco y un original, inspirado en la película.

Balneario

Con mas de dos décadas de carrera, la banda rosarina Degradé acaba de editar su nuevo disco, con doce canciones que recuperan infancias, se interrogan sobre el paso del tiempo y hasta plantean el silencio como posibilidad. Pop-rock con sello propio que va de la densidad de las capas sonoras al registro despojado, producido por su coterráneo Dani Pérez. El sexteto de Nahuel Marquet y Emiliano Cattaneo financió la edición del sucesor de Degradé (2012) a través de internet, y el resultado se puede escuchar online en degrade.bandcamp.com

ONLINE

Death note

Dirigida por Adam Wingard (el nombre detrás de la remake de Blair Witch) la esperada adaptación con actores de carne y hueso del manga de Tsugumi Ohba y Takeshi Obata acaba de aterrizar en Netflix. Si bien los resultados no parecen estar a la altura de las expectativas, la historia del muchacho que se topa con un diabólico libro (y su aún más diabólico guardián) no esquiva el bulto del gore más explícito, a pesar de estar dirigido a un público esencialmente adolescente. Light Yagami se transforma en Light Turner (el algo insípido Nat Wolff), un joven nerd que gracias al poder del antiquísimo volumen es capaz de eliminar de la faz de la Tierra a cualquier ser humano con el simple hecho de escribir su nombre en una de las páginas. Los tres guionistas acumularon en 100 minutos una gran cantidad de acontecimientos y el grito de los fans en las redes no se hizo esperar. Bajo capas de maquillaje digital, en el rol del maquiavélico Ryuk, se encuentra el gran Willem Dafoe, su cavernosa voz perfectamente reconocible.

The Tick

Cuando parecía que ya no cabían más superhéroes en las grillas de las plataformas on demand llega a Amazon Prime Video esta nueva versión del no tan clásico hombre de traje azul y antenitas creado por Ben Edlund en los años 80. El tono completamente irónico del universo original se respeta a rajatabla, aunque también hay espacio para la seriedad: aquí los héroes y villanos con súper poderes parecen ser cosa de todos los días y el descubrimiento de un nuevo jugador no sorprende a nadie… excepto a un gris contador que se transforma en el menos esperados de los sidekicks. El comediante británico Peter Serafinowicz está a cargo del rol titular en esta breve serie de seis episodios de media hora.

CINE

Ocho horas no hacen un día

Dirigida por un jovencísimo Rainer W. Fassbinder y exhibida originalmente en la televisión alemana a fines de 1972, esta miniserie en cinco partes –que se presenta en la Sala Lugones del Teatro San Martín, con apoyo del Goethe-Institut, en calidad de estreno absoluto para el continente americano– permaneció prácticamente oculta a la mirada de los espectadores de todo el mundo, hasta su reciente restauración y reestreno en el Festival de Berlín. Si bien ha sido descripta en más de una ocasión como una auténtica telenovela, el director de El amor es más frío que la muerte escapa a las ligerezas de cualquier cliché melodramático y concentra su atención en la vida privada y laboral de una familia de obreros, tres generaciones de habitantes alemanes cuyas ideas oscilan entre el progresismo y el conservadurismo. Verdadero acontecimiento cinéfilo, los días y horarios de las dos únicas proyecciones de la serie pueden consultarse en complejoteatral.gob.ar/ver/cine.

No te olvides de mí

La ópera prima de la realizadora Fernanda Ramondo es una bienvenida incursión en terrenos poco transitados por el cine nacional. Road movie con ambientación de época (años 30, interior del país), la protagoniza un anarquista y ex presidiario (muy buen papel de Leonardo Sbaraglia) que se topa con dos hermanos, una chica joven y un niño, que andan buscando a su padre, a quien no ven desde hace mucho tiempo. Como en toda película rutera de fuste, el viaje y los cambios de paisaje acompañan las transformaciones de los personajes. Un film de raigambre clásica que, sin embargo, se reserva varios momentos de contemplación, apoyados en otro gran trabajo de fotografía de Lucio Bonelli.

TV

Harlots

De temática y abordaje arriesgados en los tiempos políticamente correctos que corren, esta serie británica –que debuta hoy a la noche en la señal Fox Premium Series– hace gala de un gran despliegue de reconstrucción de época para relatar, una vez más, los pormenores del “oficio más antiguo del mundo”. Con el trasfondo de una abigarrada Londres a mediados del siglo XVIII, esta historia creada por Alison Newman y Moira Buffini (la mirada femenina está garantizada) tiene como protagonista a Margaret Wells (Samantha Morton), la dueña de un burdel, y la compleja relación con sus dos hijas: Charlotte, la mayor, una cortesana que busca independizarse, y Lucy, cuya virginidad se vende al mejor postor durante una función de ópera en una de las escenas del primer episodio. Placer, dolor, dinero, poder, sometimiento, libertad y la eterna lucha de clases son algunos de los temas que recorren los ocho episodios de Harlots, palabra del inglés caída en desuso utilizada para describir a las trabajadoras sexuales.

Domingos a las 23, por Fox Premium Series.

American Horror Story: Cult

A partir del próximo miércoles, la pantalla de FX comenzará a emitir la séptima temporada de esta saga de relatos unitarios, nuevamente con veteranos de la serie como Evan Peters y Sarah Paulson en el reparto y con novedades como el nombre de Lena Dunham, famosa por ser la creadora y protagonista de la exitosa Girls. Poco se ha revelado sobre la trama, aunque se anticipó que la docena de episodios girará alrededor de las actividades de un par de sectas secretas e incluirá reconstrucciones ficcionales de personajes reales como Valerie Solanas, la mujer que le disparó a Andy Warhol. Uno de los creadores de la serie, Ryan Murphy, anunció además que en esta ocasión no habrá elementos sobrenaturales.

Miércoles a las 22, por FX.