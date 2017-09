Para el jefe del bloque de senadores del PJ, la próxima elección del 22 de octubre será la última protagonizada por tres grandes frentes, por ese motivo insistió en su objetivo de unir al justicialismo, el socialismo y sectores del radicalismo. "No hay lugar para terceras vías en la provincia, esta va a ser la última elección en la que va a haber tres tercios", remarcó el legislador Armando Traferri. El referente del departamento San Lorenzo pidió trabajar sobre "la unidad de este amplio espectro que tiene un pensamiento distinto" al de la alianza Cambiemos. Por otro lado, lamentó que el senador nacional Omar Perotti no se suba al tren de la campaña que lideran Agustín Rossi y Alejandra Rodenas. "El momento amerita que participemos todos", se quejó.

Traferri fue uno de los principales impulsores de la precandidatura de Rodenas. Primero le pidió a Perotti que cambie una Cámara por otra, pero el rafaelino le dijo que no. A fines de marzo, el sanlorencino le admitió a Rosario/12 que Rossi no era "el candidato ideal que necesita el justicialismo", pero una vez que el Chivo superó a la ex jueza se encolumnó fiel en eso de que el que pierde acompaña. El senador asistió al lanzamiento de la fórmula Rossi ‑ Rodenas que se hizo el viernes en Rosario y hasta portó cartel con la pregunta "¿Dónde está Santiago Maldonado".

Rossi ahora es "Agustín" y las diferencias que se mantenían con el ex ministro de Defensa eran de "construcción" y no "ideológicas". Por esa razón, el de San Lorenzo aceptó los resultados para finalmente "trabajar todos" por el Frente Justicialista. "Todos terminamos ganando, el sector más duro del kirchnerismo entendió que hay que construir entre todos, las diferencias que tenemos no son tan profundas como para no poder trabajar juntos, todos salimos fortalecidos de estas PASO, el justicialismo dio una gran muestra de madurez", se envalentonó Traferri, que en su regional celebró el triunfo del PJ, 14 mil votos por sobre Cambiemos y cinco veces por encima del Frente Progresista. El único reproche que hace al momento interno del peronismo es la ausencia de Perotti, porque "sería mucho mejor que participe", aunque dijo que respeta la decisión de no involucrarse.

Pero, por detrás de la coyuntura electoral, el senador vislumbra un escenario que amerita la unidad de la "centro izquierda", dónde ubica al peronismo, al socialismo y a una porción de la UCR. Cambiemos es la "derecha neoliberal" y lo debe enfrentar la "convergencia de muchos partidos", cree Traferri. "Marchamos hacia dos grandes frentes, uno el de la derecha neoliberal, otro de centro izquierda, dónde debemos converger si queremos volver a conducir la provincia y también la Nación. No hay lugar para terceras vías, esta va a ser la última elección en la que va a haber tres tercios. Se achican muchas las posibilidades. Ganaron la elección con un 30 por ciento de los votos y nadie mira que hay un 70 por ciento que no coincide con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional. Trabajemos sobre la unidad de este amplio espectro que tiene un pensamiento distinto. Es importante estar muy predispuesto a escuchar, sentarse a debatir, no hay que tenerle miedo a debatir, a la discusión", reclamó.