Promediando el final del recital, Juan Saieg sentenció: “Este es el show más importante de nuestras vidas”. Si bien la afirmación cabe para cualquier otro artista que debute en el Luna Park, vitrina consagratoria por excelencia de la música popular contemporánea argentina, el desembarco de Usted Señalemelo en ese aforo sirvió de corolario de una época. Y del inicio de otra. No sólo para el grupo, sino también para su generación.

A pesar de que hacer un estadio y, además, agotarlo es hoy un lugar común, una novel avanzada de artistas y público (del autoproclamado “nuevo under”) comenzó a pedir cancha en los mismos espacios que sirvieron de amplificadores y trampolines para la segunda camada del indie milénico, del que el trío mendocino es uno de sus iconos. Es por eso que lo que sucedió el miércoles a la noche en la calle Bouchard fue algo así como el paso del testigo en una carrera de relevos.

Aunque el alunizaje en el Luna Park significaba al mismo tiempo el cierre de la gira de Tripolar, tercer álbum de la banda creada en 2008, también encerraba un potente mensaje subliminal: la conquista federal. Por más que la pandemia había menguado ese avance, la escena independiente mendocina parida en los 2000, que tras esta hazaña tiene en Mi Amigo Invencible, Las Luces Primeras o Mariana Päraway a sus próceres, supo sobrevivir y reinventarse.

► Redención de largo alcance

De lo que pueden dar fe incluso los propios integrantes de Usted Señalemelo, quienes aprovecharon el ostracismo del confinamiento para rediseñar su sonido (sobre la base de su esencia), al igual que una nueva estrategia evolutiva. Sin embargo, la redención no sólo pasaba por ahí, sino que iba más atrás. Al punto que Felipe Staiti, violero de Los Enanitos Verdes, figuraba entre los invitados del show. Pero al final no pudo ser de la partida.

Poco luego de que el cantautor chicano DannyLux, una versión edulcorada de Ed Maverick, se descolgara su guitarra en calidad de acto soporte del show, una voz en off espetó dentro del lugar: “Bienvenidos a la experiencia 360 de Usted Señalemelo”. A continuación, al mejor estilo de los trazos del arte renacentista, una mano con el dedo índice apuntando (más en plan acusador que señalador) irrumpió en las cuatro pantallas colgadas en el centro del estadio.

Foto: Lea Frutos.

La última vez que un escenario se había erigido en medio del Luna Park sucedió en agosto pasado. En realidad, se trató de un ring side, para el ciclo boxístico Gloria y honor, que tuvo como número musical una breve performance del rapero Rxpper Ram (álter ego de Ramiro Bueno, vástago de “El Potro” Rodrigo). Antes que eso, nunca se había visto algo así para una puesta de carácter local, salvo por Red Bull Batalla de los Gallos de 2019.

Lo que distingue a la competencia de freestyle de lo que estaba por suceder radicaba en un pasillo que conectaba con el escenario principal. Pero en esta ocasión ambos súper pullman, de la misma forma que cabeceras, pullman laterales y cabeceras laterales, se encontraban al descubierto. En tanto que el campo ya era un hervidero. Justo cuando humeaba la ansiedad, el grupo apareció en escena.

En realidad, ésta no era técnicamente la primera vez que la terna actuaba en un estadio. Si bien en sus pagos ya habían hecho el Arena Maipú, en diciembre de 2022 llegaron por primera vez a Obras Sanitarias. Todo un raid vertiginoso, y más si se toma en consideración que su estreno en una sala mainstream, al menos porteña, sucedió en junio de 2016 en el otrora Lado B de Niceto Club (hoy llamado Humboldt). Lo demás es historia.

► Órbitas

La voz en off apareció de vuelta para advertir que el escenario circular iba a dar vueltas en 360 grados, y así permitir que todos los espectadores pudieran ver a los músicos. Con una intención similar a la de U2 en su gira de 2009, pero a tamaño escala. Después de que el oso polar que ilustra la tapa de Tripolar deambulara por la pantalla superior, una luz rosa se abrió tanto en el led superior como en el inferior, a manera de izamiento del telón. Lo que dio pie para que la banda desenvainara Nuevo comienzo: furioso pop reverberado, devenido en flamante manifiesto.

Mientras en ese pasaje del show estaban plantados frente a las plateas edificadas encima del ingreso al estadio, la intensidad se mantuvo con uno de los temas de su primer álbum, Plastilina, al que le secundó un temazo de su disco II, Pana, para el que cantante y guitarrista Juan Saieg pidió el primer pogo de la ceremonia.

Foto: Lea Frutos.

Tras esa lectura cuyana del funk acuñado por Parcels, VOID mostró su veta minimalista. Al tiempo que con Las flores sangran dieron cuenta de su manera de groovearla. Si alguna vez habían sido ensalzados como los “nuevos Soda Stereo” fue porque una canción del temperamento de Mañana mostraba la nigromancia del trío para tornar su pop mutante en himnos con sabor a contemporaneidad. Y es que no hay nadie que suene como ellos en habla hispana: porque hacen de lo complejo algo simple.

El escenario ya había comenzado a girar en cada puñado de temas, por lo que en Aguetas otra facción del público contemplaba la tez crepuscular de la banda. Su lado más oscuro del baile. En ese pasaje, el ardor que se encendió en el campo, ya había contagiado a los que estaban arriba. Lo único que podía ponerle paños fríos era Sol, metáfora de los Beatles más radiantes (ácido mediante).

Bajaron un cambio R&B a través de Cabo, y otro más abajo en la balada Nena, dime algo, envueltos por esas luces de celulares acaecidas en estrellas artificiales. Ya en Melodía del espacio, Juan Saieg trocó la guitarra eléctrica por la acústica y se quedó solo empuñando Melodía del viento. A lo largo de las dos horas de recital, con la viola a cuestas o sin ella, el artista demostró que es uno de los mejores frontman de su progenie. Elástico, elocuente y atlético.

Mientras que el baterista Lucca Beguerie Petrich, desde el centro de la estructura, es la tracción a sangre, corazón e ímpetu de Usted Señalemelo. El líder silencioso. Y lo del guitarrista Gabriel “Cocó” Orozco es de otro mundo. Musicazo como pocos, sabe marcar la cancha en todo lo que hace. Incluso cuando toma el mic para cantar, lo que hizo en Siento y un rato antes en Salto al espacio, suerte de oda al post rock de Talk Talk.

Foto: Lea Frutos.

Aún ataviados con ese outifit naranja, evocando el imaginario sacro de budistas e hinduistas, Juan espetó: “Hay cosas que suceden una vez y otras que no vuelven suceder”. De esa manera introdujo el regreso, aunque sea por una noche, de Perras on the Beach. Antes de que el cantante y guitarrista Simón Poxyran y el bajista Bruno Beguerie Petrich subieran a escena, Cocó pidió disculpas porque hacía ocho años que no tocaba la batería. En tanto que Lucca se colgaba el bajo.

Esa formación grabó uno de los discos más revolucionarios de la década pasada, Chupalapija: experimento lo fi que se transformó en el cimiento punk de centennials. De ahí hicieron otro himno de una era, Mis amigos, al que le escoltó Ramona. Entonces los Usted Señalemelo preguntaron si hacían una más, y ese Luna Park henchido de público y emoción asentó la propuesta. Para lo que desempolvaron La playa.

Joaquín Guevara y Paquito Leiva, el tándem de músicos que acompañan al trío en esta encarnación, regresaron para el último segmento. Arrancaron con La bestia, indie de cepa Costa Oeste; patearon el tablero con La verdad, lectura cuyana del trópico; y la rockearon con La Luna: cruce de Post crucifixión y Sucio y desprolijo, condimentado por Jack White. Se pusieron copleros en Textos, y mecharon el groove y misticismo oriental en Láser 420.

Si un halo de luz verde los envolvió en ese instante, antes fue blanco y más tarde azul. Ilustrados, amén de eso, por osos y montañas. El cierre lo develó Agua de marfil, allanando el terreno para el himno Big bang. Frente a ese público pogueante, como si fuera un oxímoron, hicieron Calma. Preludio de la clamorosa Gandalf, donde una especie de aguanieve envolvió a tres amigos que nunca imaginaron que serían hermanos gracias a la música.