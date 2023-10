Las swifties argentinas se meten en el balotaje

Por Karina Micheletto

Del domingo para acá, el tablero político argentino no deja de sacudirse con inédito vértigo. La alianza Javier Milei-Mauricio Macri-Patricia Bullrich, que se escenificó con más urgencia que argumento, activa por estas horas especulaciones en on y en off, apoyos y rechazos, jugadores que entran y salen de la cancha. La que seguro nadie anticipó es la irrupción de un actor en particular, que ayer sentó postura sin medias tintas: el fandom de Taylor Swift. Las swifties argentinas salieron a pronunciarse: "representa un peligro, principalmente para las mujeres y diversidades. No lo vamos a votar", le dedicaron al candidato de extrema derecha. Se suman así a los fans de la popular banda de K-Pop coreano BTS --los armys--, que unos días atrás salieron a pronunciarse contra Victoria Villarruel por sus "dichos de odio y xenófobos" de unos años atrás (contra el "coreano rosado", por ejemplo).