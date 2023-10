En su primera aparición de campaña a favor de Javier Milei de cara al balotaje, el expresidente Mauricio Macri contó algunos pormenores de la reunión que él mismo organizó en su casa para sellar la alianza entre el candidato de La Libertad Avanza (LLA) y la derrotada Patricia Bullrich.

Negó que en ese encuentro haya “obligado” a Bullrich a acordar con Milei y, en este sentido, ratificó la versión que ayer hizo trascender Federico Pinedo, quien sostuvo que el apoyo de la excandidata fue por motu proprio y no por pedido de Macri.

El abrazo Bullrich - Milei

Macri contó el particular inicio de la reunión. Reveló que “Patricia llegó tarde” y que cuando entró a la vivienda él la anunció: “Acá llegó la montonera”. Bullrich añadió “sí, la que tira bombas en los jardines”.

Luego de esto, siempre según el relato del expresidente, Milei habría dicho: “Uh, que mal que estuve. Perdón, perdón, me equivoqué”. Pero al instante, “Patricia dijo ‘yo también’ y ahí se dieron un abrazo y empezó la conversación”.

“Todos fuimos con el espíritu de congraciarnos, de reconciliación”, por eso “ lo mejor fue el abrazo de él y Patricia a los dos minutos” de comenzada la reunión. “Fue muy lindo”, calificó.

La agenda habría seguido con una definición política previa: “Lo que pasó esa noche es que fuimos a hacer un apoyo y no un acuerdo (…) Dijimos acá no vinimos a hacer un toma y daca, no se habló de ningún cargo”, afirmó.

La reunión secreta y los contactos previos

Luego, el expresidente dio una singular argumentación para explicar por qué el encuentro se hizo en secreto y sin que todos los integrantes de la mesa chica del PRO fueran invitados: “La reunión no se puede hacer con 70 personas”.

“Siempre alguno dice ‘ah, yo quería haber estado en la reunión’. Bueno, las cosas no suceden así. Las cosas van a una velocidad (…) que llevó a Patricia a sentir que a esa decisión la tenía que comunicar”, argumentó.

Contó también que antes de ese encuentro había hablado “seis veces por teléfono” con Milei y que solo en dos oportunidades estuvieron cara a cara. La última de ellas fue durante esa madrugada en su casa, donde tras el acuerdo con Bullrich “le dije: ‘Javier, lo único que vale en la vida es la palabra. Si no la tenés, no podés generar confianza. Y, si no se genera, el país no va a salir de donde está’”.

Macri y Milei contra Riquelme

Con Milei también conversaron sobre Boca Juniors, el club del que el diputado negacionista es hincha y al que Macri quiere volver como dirigente para desbancar a su histórico rival, Juan Román Riquelme.

“Parte de la conversación de esa noche fue cuando Javier me dijo: ‘Necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca y que he perdido desde que Riquelme es vicepresidente’. Ese fue otros de los puntos de contacto, porque me dijo que él me votó en la época (en que era presidente) de Boca".

El pedido de Antonia

Antes de que finalizara la entrevista, Macri volvió a utilizar la presunta voz de su hija menor Antonia para justificar una decisión de él: “Antonia me dice: ‘Papá, tenés que apoyarlo a Milei’. Y si lo dice Antonia, es palabra sagrada. Además, no tengo dudas que si ella votara, lo votaría a Milei”, concluyó.