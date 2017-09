Sin confirmar la formación titular y con la vuelta de Javier Mascherano, el técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, destacó que ante Venezuela “sólo sirve ganar” y que quiere un equipo igual de comprometido como ante Uruguay, pero con contundencia para hacer “un gol rápido”. El entrenador santafesino admitió que es “un momento difícil y riesgoso”, y que el partido contra la Vinotinto puede ser “traumático”. “El menor error, la menor imposibilidad, nos castigará con una necesidad que por ahí nos termine complicando. La presión existe y cada partido va a ser muy difícil de resolver, pero espero que la necesidad de ganar no nos bloquee, no nos haga rehén de ella y tener libertad de juego”, dijo en conferencia de prensa. Asimismo, el ex DT de Sevilla aseguró que es difícil sacarle la “Messi-dependencia” a un equipo integrado por el astro rosarino, al tiempo que desestimó supuestas diferencias con “Leo” y llamó “a alentar” a la afición argentina que concurra al Monumental.

Además de probar hasta último momento, Sampaoli dejó en claro que no es un técnico “de tener un equipo definido” sino de probar jugadores de acuerdo con el planteo. “No me gusta contar sólo con once futbolistas, eso atenta contra otros que pasan un buen momento, ya que la idea es contar con un abanico de muchos jugadores preparados. Es importante establecer una forma, un estilo de juego y tener jugadores que lo puedan desarrollar; no soy de la idea de tener un once definido, sí de tener sociedades, pero convocando jugadores por su actualidad futbolística. Estamos viendo la posibilidad de ser un equipo extremadamente profundo, que use todo el ancho del campo para generar diferentes opciones. Contra Uruguay tuvimos mucho protagonismo, pero no hubo relación entre ese protagonismo y la contundencia. Estamos buscando que ese dominio se transforme en contundencia”, dijo.

Según trascendió, el equipo formaría con Romero; Mascherano, Pareja o Fazio, Otamendi; L. Acosta, Pizarro, Banega, Di María; Messi, Icardi, Dybala. Sampaoli destacó la función de suministrador de juego de Banega porque facilita “la gestión de Messi”, y la “mucha esperanza” que dijo tener en Dybala, sobre quien confió estar “buscando su posición”. En cuanto a la inclusión de Mascherano como defensor, fundamentó: “Hoy me parece más vinculado con esa posición, juega poco de volante en Barcelona. Por sus características nos puede dar salida y pase a diferentes líneas, además puede romper y conducir”.

“Argentina está en la posición que le toca hoy y hay que convivir con la realidad. Hay que ganar todo lo que se pueda, a riesgo de dejar espacios grandes; pero ganar estos dos partidos de local nos deja bien parados de cara al final”, concluyó Sampaoli.