Claudio Avruj se sumó ese sábado a los apoyos macristas de la fórmula de la Libertad Avanza. Lo hizo a través de Twitter, convirtiéndose en el primer secretario de Derechos Humanos que dice que votará a candidatos negacionistas que reivindican el terrorismo de Estado.

"Fueron días de mucho pensar. No es una posición cómoda la que Argentina me pone en estas elecciones. Pero no seré neutral. No puedo votar a Massa. Representa el kirchnerismo, y son ellos quienes pactaron con Irán. El mismo que nos puso dos bombas y el que hoy está con Hamas", escribió en Twitter.



Añadió que de Javier Milei lo separan "infinidad de cosas que dije públicamente, pero sé que muchas de sus propuestas pueden ser neutralizadas si el Congreso Nacional actúa con seriedad y responsabilidad. La degradación del país tiene el sello K y sé que habrá de profundizarse. Lo vemos cada día".

Remarcó que acompaña el proyecto político de Mauricio Macri desde 2003, y que eligió acompañar "convencido" a Patricia Bullrich, cosa que "seguiré haciendo en este nuevo capítulo". Cerró diciendo que "no la abandonaré pues reconozco su liderazgo, valentía en éstas horas".

El hilo de X del exfuncionario contiene una falsedad respecto de la posición sobre Hamas. Tanto el presidente Alberto Fernández como Sergio Massa repudiaron el ataque de Hamas. De hecho, el candidato presidencial de Unión por la Patria, anunció en el segundo debate presidencial, ante la pregunta de Milei, la intención de catalogar a Hamas como organización terrorista.

Avruj ocupó la secretaría de Derechos Humanos durante todo el mandato de Macri, entre 2015 y 2019. Estando en el cargo, generó el repudio de los organismos de derechos humanos al reunirse con Victoria Villarruel. La hoy candidata a vicepresidente se encontró con Avruj como titular del Celtyv, el grupo que, bajo la fachada de defender a víctimas de la guerrilla, sostiene el negacionismo y busca la impunidad de los genocidas.

La propia Villarruel divulgó el encuentro, dijo que se encontró con un “cambio de paradigma”, que estaba con "esperanza y alegría", y que ahora podía haber “un punto de inflexión en nuestras vidas”.

Aquella reunión tuvo lugar en enero de 2016, con Avruj recién en funciones. "Mi política fue siempre atender los reclamos de la sociedad, así recibí a los pueblos originarios y a los familiares de víctimas de Cromañón", dijo el funcionario entonces ante la consulta de PáginaI12.

Las críticas al voto anticipado por la ultraderecha por parte de un exfuncionario de Derechos Humanos no se hicieron esperar.