En una semana que tuvo a Juntos por el Cambio en el centro de la escena, el diputado provincial Juan Cruz Cándido participó de la reunión de gobernadores que decidieron continuar dentro del espacio, luego de que las principales figuras del PRO dieran el portazo. Lo hizo en reemplazo del gobernador electo Maximiliano Pullaro, que se encuentra de viaje por Estados Unidos, en búsqueda de créditos para la concreción de obras en la provincia. En sintonía con lo definido previamente dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), los mandatarios decidieron no apoyar a ninguno de los candidatos presidenciales de cara al balotaje. En declaraciones a Rosario/12, Candido consideró que Milei “no es una alternativa democrática para la Argentina” y cuestionó al kirchnerismo por gobernar “con desdén por las formas republicanas”. También apuntó contra los dirigentes del PRO que se fueron de la alianza: “Para mí era obvio que Mauricio Macri iba a apoyar a Javier Milei, porque lo venía haciendo incluso cuando Juntos por el Cambio tenía candidata presidencial propia”.

-¿Cómo llega el radicalismo a definir su posición?

-Se convocó al Comité Nacional y se escuchó el planteo de los diferentes representantes de las provincias. Y se entendió que no había razones para manifestarse a favor de ninguno de los dos: ni la propuesta de Sergio Massa, ni la de Javier Milei, coinciden con la práctica política de la Unión Cívica Radical y tampoco con los valores de país que impulsa Juntos por el Cambio.

-El radicalismo santafesino quería que se decida dentro de Juntos por el Cambio. Pero ese mismo día parte del PRO se va con Milei…

-El mecanismo de toma de decisiones en un movimiento democrático es la consulta. El radicalismo lo hizo y se expresó con la vocación de que luego de se dé una reunión de todos los partidos de Juntos por el Cambio, para acordar una postura de la coalición. Pero no se pudo hacer porque algunos dirigentes del PRO adelantaron su opinión personal al respecto. Pero no deja de ser eso, una opinión personal de tres dirigentes que se expresaron sin antes haber escuchado a su partido, ni a sus aliados.

-¿Los tomó por sorpresa?

-Desde mi punto de vista sí, pero no por el contenido: para mí era obvio que Mauricio Macri iba a apoyar a Javier Milei, porque lo venía haciendo incluso cuando Juntos por el Cambio tenía candidata presidencial propia. Sí me llamó la atención lo apresurado, quizás entendían que ese pronunciamiento no iba a ser coincidente con su postura individual. Pero Juntos por el Cambio es una coalición de partidos políticos, no de personas individuales. Y los partidos políticos ya estamos en línea respecto a qué posición tomar de cara a la segunda vuelta.

-Entendiendo al radicalismo como uno de los partidos abanderados de la democracia, ¿no se puso sobre la mesa la posibilidad de llamar a votar contra Milei por su postura negacionista?

-La decisión del partido radical es no acompañar a ninguno de los dos. Pero cada dirigente o ciudadano, que se sienta referenciado con el partido radical, hará en el cuarto oscuro lo que considere mejor para el país. Hay mucha gente que se siente en una disyuntiva muy extraña: consagrar en el poder a alguien que promueve la violencia como método de resolución del conflicto político, o mantener en el poder a sectores que ya la han promovido. Y esto nosotros lo escuchamos y lo comprendemos. Hay muchos radicales para los cuales es muy difícil votar a Sergio Massa por lo que representa. Pero también se les hace muy difícil votar a Javier Milei por su desprecio absoluto a las reglas de juego de la vida democrática y por su visceral antiradicalismo que se expresa, no solamente en sus declaraciones sobre nuestro partido, sino en los insultos permanentes hacia el doctor Alfonsín, de quien nadie puede dudar su honorabilidad. Seguramente, en este desfile de perdón que está haciendo Milei, es estos días le toque a Alfonsín.

-¿Cómo se leen hoy las declaraciones de Pullaro respecto a que en un eventual balotaje se inclinaría por Milei?

-En la línea de lo que definimos: que los dirigentes, ciudadanos y militantes que se sienten identificados por la UCR están en todo su derecho de optar por quien quiera. El partido no es quién para decirles a quién votar. Creo que hay muchos radicales que en un momento se vieron más cercanos, por la voluntad genuina que expresaba Milei de una oxigenación de la política, pero que con el correr del tiempo han visto que eso derivó en un abismo muy violento. Y quizás entiendan que en este momento del país no se puede echar más leña al fuego, que es lo que propone Javier Milei con la dolarización sin dólares, con la venta de órganos, o con los vouchers educativos. Yo creo que la deriva en la que está entrando Milei lo hace perder cada vez más adhesiones en la gente que viene dentro de una cultura más republicana, democrática, o más liberal en serio. Y por eso hay gente que ya no lo ve como una opción viable.

-¿En términos personales qué opinión te merece Milei?

-Yo tengo muy en claro que Milei no es una alternativa democrática para la Argentina. Lamentablemente él mismo eligió no serlo. Después de las PASO debió tomar dimensión de que era candidato a presidente, pero se dedicó a ir dinamitando la posibilidad de construir un formato democrático de liderazgo político. Eso no quiere decir que para nosotros la alternativa sea Sergio Massa: el kirchnerismo ha gobernado muchas veces con autoritarismo, con desdén por las formas republicanas, utilizando el poder para someter y doblegar a la oposición. Y eso es lo que nos aleja y nos pone distante de los dos. Obviamente, no puedo decir que Sergio Massa no sea una persona democrática, como muchas veces parece con Javier Milei. Pero en el barco de Sergio Massa viene gente que ha utilizado la consagración democrática en el poder para gobernar con métodos, por lo menos, poco tolerantes con el disenso democrático.

-¿El escenario nacional influye en la transición en la provincia de Santa Fe?

-No, nosotros tenemos una coalición diferente a la nacional, más amplia, con gente que votó a Horacio Rodríguez Larreta, o a Patricia Bullrich, pero también a Juan Schiaretti. Y además venimos trabajando muy bien en el armado de los equipos que van a llevar adelante la propuesta de gobierno con mucha pluralidad, sin tomar a los ministerios como coto de caza de un partido político.

-¿Qué análisis haces de la elección a diputados nacionales, donde te tocó perder la interna?

-Fue una elección que no pudo repetir los resultados que venía teniendo Juntos por el Cambio en nuestra provincia. Pero también es cierto que se dio una elección de tercios, donde los tres sectores más votados lograron colocar tres diputados. Se hizo una elección acorde al resultado que obtuvo Juntos por el Cambio: es muy difícil que la gente vote cargos legislativos por un lado, y cargos presidenciales por el otro. En estos contextos las listas de diputados siempre van atadas a la suerte de la elección presidencial.

-¿Vas a ocupar algún lugar en el Ejecutivo provincial?

-Por ahora estamos trabajando en colaborar con el futuro gobernador y los equipos en el armado de las diferentes áreas. Es él quien se encargará de hacer los anuncios.