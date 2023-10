Real Madrid se quedó este sábado con el clásico frente a Barcelona por 2 a 1 de visitante, y regresó a la punta de la Liga de España que comparte con Girona, en la continuidad de la undécima fecha, acompañado por Mick Jagger y Ron Wood, dos de los legendarios Rolling Stones, como espectadores de lujo en la platea del Estadio Olímpico de Montjuic.



Los merengues cimentaron su remontada en el complemento con un doblete del joven inglés Jude Bellingham; el alemán Ilkay Gündogan había puesto en ventaja al local en el inicio del encuentro.



La mítica banda británica de rock fue parte central de la jornada mediante un homenaje, con un mosaico en las tribunas y su clásica lengua en la camiseta del conjunto catalán, todo parte de un convenio comercial bajo el lema "Let's make it legendary" ("Hagámoslo legendario").



Además, en la previa del partido sonó "Start me up", una de las canciones más reconocibles de los Stones y también apareció el logo de la banda en el centro de la grada de lateral.

Pero al final pareció sobrevolar el espíritu beatle con "Hey Jude", dado que otra vez apareció el inglés Bellingham y le dio la victoria al equipo del italiano Carlo Ancelotti ante la desazón de Xavi.



El partido recién amanecía en el Camp Nou sin demasiados detalles e ideas por parte de ambos, cuando Gündogan se desprendió en un intento de pared fallido y aprovechó una desatención infantil de todo Real Madrid para quedar solo frente al arquero Kepa y poner al frente a los suyos.



Barcelona controló los pasajes siguientes, sin muchos sobresaltos, porque mantuvo al margen a los brasileños Vinicius Junior y Rodrygo, y además se hizo de la pelota en la zona media. Pudo definirlo, pero los palos y la falta de precisión lo impidieron.



En el complemento, todo indicaba que Barcelona que podría mantener la ventaja, pero Bellingham lideró la remontada: primero aprovechó un rebote y con un zapatazo de media distancia puso el empate transitorio.

Y luego, en el tiempo añadido, el joven atacante procedente del Borussia Dortmund marcó el gol de la victoria tras recoger un pase del ingresado Luka Modric dentro del área y a espaldas de toda la defensa culé.



El inglés de apenas 20 años hizo que su transición al fútbol español parezca muy fácil, ya anotó 13 goles y tres asistencias en 13 partidos en todas las competiciones desde que se incorporó a la casa blanca.

El Barça pagó caro el no convertir su dominio en más goles y se mantuvo en la tercera posición en la tabla, a cuatro unidades de Real Madrid y del sorprendente Girona.

"Incluso un empate sería injusto para nosotros después del partido que hicimos; parecía que se habían rendido y luego llegaron esos golpes vergonzosos para sorprendernos. Es una pena", declaró a DAZN el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, quien agregó: "Dominamos durante 60 minutos, pero esto es fútbol. El Real Madrid tiene estas cosas... marca dos goles con las tres ocasiones o dos y media que tiene".

En otros encuentros de la jornada sabatina, Lucas Ocampos marcó en el empate 2-2 de Sevilla (también fue titular Marcos Acuña) en su visita con el Cádiz del arquero Jeremías Ledesma.

Chris Ramos y el venezolano Darwin Machís había puesto en ventaja a los gaditanos, pero el Sevilla se repuso con goles de Ocampos y del croata Ivan Rakitic.

Asimismo, el Almería de Lucas Robertone cayó 2-1 de local ante Las Palmas, con Máximo Perrone de titular.



Munir El Haddadi y el guineano Sory Kaba en tiempo de descuento le dieron el triunfo al equipo insular; el belga Largie Ramazani había igualado temporariamente. Por último, Mallorca y Getafe igualaron sin tantos.



La fecha sigue este domingo con Betis-Osasuna (a las 9, DSports), Rayo Vallecano-Real Sociedad (11.15, DSports), Athlétic Bilbao-Valencia (13.30, ESPN) y Atlético Madrid-Alavés (16, DSports). El lunes cerrarán Granada-Villarreal.



Posiciones en la Liga de España