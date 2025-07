Cuatro días para debatir y reflexionar sobre el presente y el futuro de la literatura en español. El Festival Cuadernos Hispanoamericanos, que desembarca por primera vez en Buenos Aires, luego de haber pasado por Ciudad de México y Santiago de Chile, reunirá a escritores de España, América Latina y la Argentina del martes 29 de julio al viernes 1° de agosto, con entrada libre y gratuita. Habrá talleres, diálogos y un recital de poesía en los que participarán los invitados internacionales: Juan Cárdenas (Colombia), Ben Clark (España), Julián Herbert (México), Miguel Ángel Fernández (Paraguay), Alejandra Moffat (Chile), Emiliano Monge (México), Aroa Moreno (España), Mónica Ojeda (Ecuador), Javier Serena (España) y Daniela Tarazona (México).

También estarán Selva Almada, Mariano Blatt, María Sonia Cristoff, Camila Fabbri, Mercedes Halfon, Nicolás Hochman, Roque Larraquy, Pablo Katchajian, Mauro Libertella, Clara Muschietti, Ana Negri, Romina Paula, Paula Peyseré, Hernán Ronsino y Valeria Tentoni, entre otros autores argentinos. El Festival está organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), en colaboración con la red de Bibliotecas Públicas, Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y con el apoyo de la librería Mandrágora.

El Centro Cultural de España en Buenos Aires, la Biblioteca Ricardo Güiraldes y la Biblioteca Evaristo Carriego serán las tres sedes dispuestas para las actividades programadas. “Buenos Aires es lógicamente un lugar fundamental para la creación literaria hoy en día, y de allí son muchos los colaboradores o colaboradoras de Cuadernos Hispanoamericanos”, dice el escritor español Javier Serena (Pamplona, 1982), actual director de esta revista creada en 1948, durante la dictadura franquista, editada de manera ininterrumpida desde entonces, primero por el Instituto de Cultura Hispánica y luego por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). “Si atendemos a dónde se están haciendo propuestas más interesantes en la literatura en lengua española, es indiscutible que la Argentina es un sitio al que teníamos que ir pronto”, agrega.

Las revistas y los festivales de literatura contribuyen a la difusión de la literatura. Serena observa que hay dificultades de circulación literaria. “Muchas excelentes editoriales independientes en cada país, a veces apenas tienen presencia en otras partes. Y los grandes grupos, como sabemos, no tienen un catálogo unificado. O sea que no circulan los mismos libros por razones comerciales -advierte-. Y luego está toda la confusión de qué autoras o autores circulan mejor por no sabemos qué motivos: por todos los mercados editoriales, periodísticos, académicos, de los propios festivales o de la popularidad personal. Lo cierto es que lo más visible no coincide con las propuestas de mayor interés literario. Y todos los que trabajamos de algún modo en esto, en una revista por ejemplo, tenemos la obligación de hacer un contrapeso a esa confusión, de realizar el esfuerzo de búsqueda de los autores o autoras que haya que contribuir a dar a conocer mejor. Y también están las resistencias entre los lectores a nuevas propuestas, distintas a las de su país, una cierta comodidad en aceptar lo que es la ‘buena literatura’, sin verdadera curiosidad a alguna literatura distinta que cuestione esos modelos con que hemos crecido”.

Julián Herbert. Foto: Eli Vázquez





Serena explica que Cuadernos Hispanoamericanos tiene el objetivo de hablar de la literatura escrita en español sin perspectivas nacionales. “Toda esta escritura en español está tan dispersa, y tan falta de un verdadero centro literario, que hay una variedad y una cantidad de sorpresas interminables. Ese desorden lo percibo como una ventaja”, aclara el director de la revista. “Por mucho que los mercados editoriales o periodísticos o académicos o institucionales traten de establecer alguna jerarquía, esta siempre está cuestionada por alguna propuesta que viene por algún sitio incontrolable. Desde luego que en algunos países hay cierta tradición propia, o mayor tendencia a la experimentación o al convencionalismo, aunque cualquier afirmación muy general sobre esto puede caer en el cliché”, agrega Serena, quien reconoce que puede haber algunos aspectos comunes en la literatura que se está escribiendo en América Latina y España, como la aparición de muchas voces femeninas o el tratamiento de aspectos medioambientales, que son grandes cambios respecto a décadas pasadas.

“Me temo que la violencia y el desencanto existencial forman parte de la literatura desde siempre. Quizá eche de menos hoy cierta literatura sobre el trabajo, sobre la exigencia y la precariedad que creo está muy presente en nuestras vidas y sin embargo no tiene tanta presencia al menos en la ficción”, precisa el director de Cuadernos Hispanoamericanos y recuerda que publicaron un dossier dedicado a “Literatura y trabajo”. “Un cambio que quizá sí se ha dado, al menos en términos editoriales, es que ahora hay más diversidad o democratización en las publicaciones. Pienso en fenómenos como el boom, que supusieron la aparición de media docena de autores que tuvieron esa presencia permanente en primer lugar durante décadas. Ahora creo que esas posiciones tan omnipresentes se cuestionan en mayor medida y me parece algo positivo”.

-En tiempos donde las tecnologías pueden "escribir a la manera de…" ¿Qué desafíos tiene la escritura literaria ante la Inteligencia Artificial? ¿Hay anticuerpos para evitar que no se pueda distinguir la escritura humana de la meramente generada por un programa, por una máquina?

-Por un lado no sabemos cuáles son los límites de la creación de las máquinas, y por otro hay una resistencia o un temor a que puedan hacer lo mismo que nosotros. Yo lo que creo es que se cuestionará la naturaleza de qué es la verdadera creación, o la imaginación: probablemente prevalezca lo que tenga que ver con la imaginación o la creación entendida como una mirada verdaderamente propia, irrepetible, antes que con la imaginación entendida como una multiplicación o una extrapolación de las narrativas previas. Tal vez el cuestionamiento sea parecido al que hay o ha habido sobre la novela y su posible final o desaparición: depende de si uno entiende la novela como una variación de tramas, o si lo entiende de una manera menos ortodoxa, aceptando como novela sobre todo lo que trata de no serlo. Pero, insisto, es un tema realmente complejo, desconocemos los límites de este fenómeno y sólo podemos, más que analizar el futuro imposible de prever, pensar cuáles son las preguntas verdaderamente determinantes que podemos hacernos al respecto.