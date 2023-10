La semana pasada -la primera después de las elecciones- dejó dos grandes fotos de cara al balotaje: por un lado, la de una oposición dividida y peleada y, por el otro, la de un oficialismo en unidad y con potencia territorial. Así lo analizan en el entorno íntimo del candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa, aunque aclaran que todavía "nada está dicho". "No hay que sobreactuar ni festejar por anticipado", afirman y explican que la tarea para los días que quedan hasta la segunda vuelta será la de "trabajar más". Dicen que "hay que ser cautelosos y humildes", y seguir presentando propuestas que tengan que ver con la unidad nacional, el fortalecimiento del trabajo y la seguridad. Este domingo Massa viajará a Tucumán para la asunción del nuevo gobernador, Osvaldo Jaldo, y prepara viajes a otras provincias como Salta y Catamarca. En su equipo ya tienen la mira puesta en el debate del 12 de noviembre.

"Unidad nacional y gobierno de los mejores", es la línea con la que Massa insistió esta semana cada vez que le preguntaron por sus diálogos con los sectores de la oposición que se mostraron disconformes con la unión Macri-Milei. En el comando de campaña subrayan que se trata de "ir a buscar electores y no dirigentes", y que para eso trabajan en propuestas claras.

"No es tan importante que Morales, Macri o cualquier dirigente diga qué hay que hacer, sino en el impacto que tengan nuestras propuestas para determinados sectores", señalan y grafican que, por ejemplo, van a hablar de educación pública y mostrar a los votantes radicales que ellos van a proteger, entre otras cosas, la gratuidad universitaria. "Estamos trabajando temáticamente para hablarle a cada sector", indican.

Más allá de las propuestas concretas versus las no propuestas de la oposición, desde el oficialismo no quieren criticar a Milei desde el punto de vista de su salud mental. Los rumores crecen día a día sobre si el libertario está en condiciones de continuar con la campaña y con una eventual presidencia luego de los comportamientos al límite que tuvo en las últimas entrevistas televisivas que dio. "Se lo ve mal y eso preocupa a la gente. Dice cosas terribles y parece que cada vez se mete más en el pantano con sus declaraciones", se limitan a decir en el oficialismo.

"Milei es Macri"

Por otro lado, insisten con que en esta etapa de la campaña será clave hacer el link y poder explicar con claridad que "Milei es Macri", y que "Macri autodestruye todo". "Ya cambió tres veces de caballo. Primero parecía que su sucesor iba a ser Larreta y lo destruyó. Luego Bullrich y también la destruyó y ahora eligió a Milei, que por supuesto, lo va a destruir", opinan varios dirigentes del oficialismo.

Massa, sin embargo, va a seguir sin opinar del tema. "Con las internas de ellos no se metió ni se va a meter porque sigue enfocado en la campaña y en organizar el territorio", dicen desde su círculo íntimo. Para ellos la semana que pasó quedaron en evidencia dos posiciones muy marcadas: "una que ofrece Massa y que implica el saber hacia dónde vamos, el cómo y el para qué y otra que presenta una situación de alta incertidumbre y genera confusión".

"No se entiende nada lo que están haciendo: el que antes decía que Bullrich ponía bombas ahora la abraza y ella, que decía que Milei tenía problemas de personalidad y cuestionaba sus propuestas, ahora llama a votarlo", agregan en UP. En esa línea, describen que la idea en el comando de campaña será machacar con los conceptos de: orden, claridad, unidad, tolerancia y certidumbre, versus todo lo contrario que representaría Milei.

Quienes manejan los números en el oficialismo y se encargan de analizar las encuestas consideran que el balotaje será voto a voto y que no es un escenario fácil. "Milei tuvo un 30 por ciento. No subió casi nada, pero tampoco bajó", reflexionan. Por eso los próximos días serán clave.

El debate

Una instancia central para marcar las diferencias será el último debate que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la UBA el 12 de noviembre. El lunes comenzarán las reuniones oficiales y la Cámara Electoral ya citó a los asesores de cada espacio para definir los términos. Por parte del oficialismo asistirán el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, y el asesor en comunicación del ministerio de Economía y hombre de confianza de Massa, Santiago García Vázquez. En representación del libertario irán su hermana, Karina Milei, y su asesor, Santiago Caputo.

Los equipos técnicos comenzarán a trabajar, tal como lo hicieron para los debates anteriores, en cada eje temáticos desde el búnker de la calle Mitre. Massa, en tanto, se espera que se encargue de practicar y enfocarse en el tema el jueves, viernes y sábado previo al evento.

"Van a intentar moderar el discurso de Milei luego de la incorporación de Macri y Bullrich, pero nosotros vamos a seguir con las propuestas de seguridad y trabajo y debatiendo ideas", dicen en UP e insisten con "no pegarle desde el aspecto psicológico", ni decir que se va a bajar del balotaje. "Nuestra línea es tener disciplina estratégica desde lo político y comunicacional", aclaran.

En el segundo debate el equipo tomó cada una de las propuestas del libertario y las expuso: ¿qué pasa si cortamos lazos con Brasil y China? ¿qué pasa si armamos a la sociedad y le permitimos vender los órganos?, se preguntó Massa. Ahora varias de esas propuestas van a estar moderadas por la incorporación de Bullrich, entonces irán a los argumentos: "¿qué pasó con las ideas anticasta? ¿cómo proponen un gobierno nuevo si están los que gobernaron hace cuatro años?", dirá el ministro.

Gabinete: de unidad y federal

Massa tiene todo el gabinete en la cabeza. Así lo aseguran quienes lo conocen. Sin embargo, el ministro se va a cuidar y no dar los nombres en el corto plazo. "No quiere repartir nombres como está haciendo Milei, sino insistir con convocar a los mejores, más allá del partido, con consensos programáticos", dicen en su entorno y añaden que "dar nombres que sirvan de muletas muestra desesperación y termina saliendo mal, como le pasó a Bullrich con Melconian". Puntualizan que es posible que se conozcan antes del 19, pero que "lo seguro" es que habrá nombres que demuestren "su interés por la unidad y el federalismo".

Si bien no quieren hablar del tema, en el comando de campaña aclaran que el diálogo con el resto del arco político que no está de acuerdo con Milei "viene bien y se da por naturaleza". "No estamos saliendo a pescar, vienen solos por la implosión que generó el apoyo de Macri a Milei", opinan. Lo cierto es que Massa nunca cortó el diálogo con figuras importantes de la oposición como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el diputado Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

Sigue la gira provincial

La campaña seguirá con recorridas provinciales. Este domingo Massa participará en Tucumán de la asunción de Jaldo y está organizando para la semana viajes a Catamarca y Salta y posiblemente también visite la ciudad de Mar del Plata.

En Tucumán, tras la asunción, participará de la jura de diputados oficialistas y hará una actividad con trabajadores. Seguramente vayan otros gobernadores y comparta con ellos un almuerzo en la casa de Manzur, pero desde el equipo de campaña aseguran que la reunión potente con los gobernadores ocurrió la semana pasada en el CFI. "Del lado de Massa hay unidad, encolumnamiento y una gran fortaleza territorial de intendentes y gobernadores que están trabajando para que salga todo bien. Eso es lo importante, frente a una oposición que no se deja de pelear", resumen con entusiasmo en UP.