Estábamos jugando en mi casa al “Gran Chaparral” con el Popo, el mejor cazador de anguilas. Siempre tenía olor a embutidos, era el más alto, el único morocho pero de pelo castaño claro, me invitaba seguido a comer a su casa y me prestaba su bici para correr carreras con los de mi edad. También estaba el Andrecito, el hijo de mi madrina, un rubiecito amanerado y divertido, era el más petiso de todos, nacimos casi a la par, mi compinche de juegos y secretos. Nos solíamos esconder del Claudio, un blanquito pecoso y bastante tímido, aunque ese día era parte del juego. Y también estaba mi hermano, que solo era mi hermano y nada más que eso.

Pocas cosas pasaban en mi pueblo. El país, me enteré más tarde, se prendía fuego de enojos, de tristeza, de miedo, de desapariciones, ahí todo esto no llegaba.

Con 600 habitantes y tan solo 8 alumnos en mi grado, vivíamos en la calle jugando con las puertas abiertas, salíamos a la mañana y nadie sabía cómo seguiría el día. Se comía donde te encuentre el almuerzo. No te crían ni tu papá, ni tu mamá, en los pueblos te crían todos sus habitantes.

La mayor distracción era saber qué accidente hubo en la ruta, en la curva de la muerte, pasando el cartel de Gancia. El día anterior, había volcado un colectivo.

Llegó mi papá con la cámara de fotos y nos dijo:

-Vamos a la ruta que un ABLO se hizo mierda.

Felices, nos subimos al Fiat 128 turquesa y fuimos a la aventura. Yo me senté al lado del Popo, me gustaba que mi pierna esté cerca de la de él y aspirar fuerte, no sabría decir si era salame, bondiola, mortadela o los tres juntos, todo era rico para mi nariz. El Andrecito, se sentó con el Claudio y mi hermano adelante.

Faaaaaa!!!!!!! Cuando bajamos, el mejor espectáculo que vieron mis ojos. El colectivo estaba tumbado de costado en la cuneta, del cartel de destino solo se alcanzaba a leer ARIO, y los vidrios de adelante, rotos.

Ahí comenzó la búsqueda, que podíamos encontrar de los pasajeros, que ya estarían heridos en algún dispensario, o muertos, o capaz alguno se había salvado, pero eso no importaba, importaban sus pertenencias, que para nosotros eran tesoros.

¡Un arito!, gritó el Claudio, difícil encontrar algo mejor, aunque el resto continuamos buscando. Siguió con un zapato, pero estaba un poco alejado. Como mal perdedor, por no encontrar nada, anulé ese objeto porque podía ser de cualquiera que lo perdió o lo tiró. Los objetos tienen que estar pegados al ABLO. Siempre sumo reglas nuevas cuando voy perdiendo.

El que se aburría podía jugar a tirarle piedras al hornero que estaba en el poste de la luz, solíamos tener gomeras a mano y piedras sobraban. Mi papá se encargaba de cuidarnos al grito de “¡no seas pelotudo!”, según el peligro que podíamos estar corriendo.

Mientras yo me apuraba por encontrar algo, los otros ya tenían en su poder, un papel escrito con una dirección, un espejo, un aro y el zapato descalificado.

Llegaba la hora de irse. Se escuchó: “¡Vengan para acá que les saco una foto y nos vamos!”. Cuando todos tomábamos nuestros lugares, el Popo me dio un pañuelito con sangre y me dijo: “Tomá, que vos no encontraste nada, seguro era del chofer”.

Mi papá sacó la foto, todos estaban serios, el único que sonreía era yo.