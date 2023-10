Este martes finaliza el plazo de inscripción para que los trabajadores informales puedan acceder al refuerzo de ingresos otorgado por el gobierno nacional. Se trata del bono de 94 mil pesos, a pagarse en dos cuotas, destinado a aquellas personas que no cuentan ingresos registrados ni reciben asistencia económica del Estado. A nivel nacional se registraron 2,5 millones de personas, mientras que en Rosario estiman que unos 80 mil trabajadores solicitaron el refuerzo. “Ha sido una inscripción con mucho volumen de gente”, destacó Mariano Mirada, jefe de la delegación local de Anses zona oeste, en declaraciones a Rosario/12. Además, recordó que sigue vigente la línea de créditos para los trabajadores formales.

El bono fue anunciado en septiembre por el ministro de Economía, Sergio Massa, con intención de reforzar los ingresos de uno de los sectores más afectados por la inflación y el contexto económico difícil. Para quienes cumplan con los requisitos y aún no se hayan anotado, la inscripción permanecerá abierta por última vez durante este martes. El trámite se realiza íntegramente online, a través de la página de Anses, ingresando el CUIL o la clave de seguridad social.

El beneficio está dirigido para aquellos trabajadores que no estén registrados y que no reciban ayuda o asistencia del Estado, en ninguno de sus niveles: ni nacional, ni provincial, ni municipal. “Con esto queremos aclarar que no están incluidos jubilados ni pensionados, ni beneficiarios de programas sociales, a quienes ya se destinaron otras medidas”, explicó Mirada. “Estamos buscando al universo de hombres y mujeres de Argentina que no están recibiendo nada. Para resumirlo, a quienes viven con el día a día de su trabajo”, agregó.

En ese marco, el funcionario local de Anses adelantó que en el plano nacional hay unas 2,5 millones de personas inscriptas. De ese universo, un gran porcentaje ya cobró la primera cuota de 47 mil pesos, mientras que las personas que realizaron la inscripción después del 10 de octubre cobrarán las dos cuotas juntas los primeros días de noviembre. En tanto, desde el organismo estiman que en la provincia de Santa Fe hay unos 200 mil inscriptos, de los cuales alrededor de 80 mil corresponden a Rosario.

“En la previa no hablábamos de números, pero creemos que ha sido una inscripción con mucho volumen de gente, y que hemos podido resolver tanto desde la web como de manera presencial. Hemos cumplido con nuestro objetivo de que todo aquel que lo necesite, pueda inscribirse”, señaló Mirada. “Es una política necesaria, que ayuda a pasar estos momentos donde los precios de los alimentos subieron y había que tomar alguna medida al respecto”, añadió.

Créditos para trabajadores

A su vez, desde el organismo señalaron que continúa vigente la línea de créditos de hasta 400 mil pesos dirigida a trabajadores formales. La medida está dirigida a los trabajadores con salarios por debajo de los 700 mil pesos, y ofrece una tasa fija del 50% anual a devolver en 24, 36 o 48 cuotas.

En este caso la gestión también se realiza de forma virtual, a través de la página de Anses. Pero una vez completado el formulario, la página entrega un código que luego debe ser validado en una oficina del organismo de forma presencial. “Es un trámite que no lleva más de un minuto, porque lo que pedimos es el CUIL, el DNI, y el código para poder confirmar que sea la persona la que lo solicite y evitar que haya estafas”, explicó Mirada.

“Uno de los requisitos a cumplir es tener una cuenta sueldo y una tarjeta de crédito asociada a esa cuenta, porque ahí se deposita el crédito a favor. Esto se hace así por dos motivos: uno para que los trabajadores que se encuentran pagando el mínimo de la tarjeta, o se están endeudando en tarjeta a una tasa muy alta, puedan pagar esa deuda con el crédito y quedarse con una tasa mucho más conveniente. Y por otro lado, para que los trabajadores que quieran usar ese saldo para consumir, lo hagan a una tasa más conveniente que cualquier tipo de financiación”, aclaró el funcionario.

Mirada señaló que las consultas por los créditos tuvo una primera etapa de inscripciones y consultas “con mayor masividad” y que en el último tiempo la afluencia a las oficinas por este tema se normalizó. “Son políticas que reconocen la necesidad de dar una ayuda, acercándole una herramienta para mejorar el poder adquisitivo, a cada uno de los sectores que componen nuestra sociedad”, evaluó.