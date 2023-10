La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) llevó adelante su encuentro anual en el marco del conflicto en Medio Oriente y con la presencia del ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa. También estuvo Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se bajó del encuentro al que también había sido invitado.

El acto realizado en el Hotel Four Seasons tuvo como eje expresarse "contra la barbarie terrorista y en apoyo al Estado de Israel" y de fondo los cuarenta años de democracia en la Argentina. También concurrieron el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, la diputada electa por LLA Diana Mondino y los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

"La democracia exige madurez. Demanda desprenderse de aspiraciones ilusorias, de fantasías de perfección, de opciones maniqueas. Del infantilismo que supone que, si no es perfecto, entonces el sistema no sirve y es mejor prescindir de él. Sería como tirar al chico con el agua sucia de la bañera", subrayó el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.



"Cuarenta años no es poco, diríamos, duplicando el verso del tango --agregó--. Y los judíos sabemos algo de eso. 40 años fue el período de errancia, desde la salida de Egipto, hasta avizorar la tierra prometida. ´Atravesar el desierto´ es, ya, una metáfora que excede largamente la tradición judía y se ha convertido en patrimonio de la humanidad: alude a cualquier experiencia personal o colectiva que implique un duro, prolongado y vacilante trabajo de maduración".