El diputado nacional del bloque Coherencia Carlos D’Alessandro se refirió al nuevo escenario político en el Congreso tras las elecciones legislativas y destacó la importancia de alcanzar consensos para garantizar la gobernabilidad y la aprobación de leyes clave, como el presupuesto 2026.

En diálogo con la 750, el legislador explicó que su espacio presentó un dictamen propio en la comisión de Presupuesto, con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas pero reincorporando leyes que fueron vetadas por el Ejecutivo.

“Terminamos una reunión para definir la comisión de presupuesto donde se obtuvieron 27 firmas más en dictámenes: 20 son de Unión por la Patria, una de la izquierda y seis del bloque de Pichetto y de Coherencia, donde nosotros hicimos nuestro propio dictamen para que el presidente incluya las leyes que vetó -como las del Garrahan, las universidades y la previsional-, manteniendo el equilibrio fiscal pero incluyendo lo que el Congreso decidió. Eso nos da la posibilidad de tener el presupuesto, si tenemos el quórum, antes del recambio de la Cámara”, señaló.

D’Alessandro remarcó además que el funcionamiento institucional del Congreso depende de la construcción de mayorías, y que el oficialismo no podrá avanzar en reformas estructurales sin diálogo. “La legitimidad se construye con consensos. Si quieren sacar una ley como la de la reforma laboral o una para la reforma tributaria, hay que juntar 129 legisladores para el quórum y después los votos necesarios para poder sacarlas. No alcanza con 87 para bloquear y tener vetos”, afirmó.

El diputado también se refirió al malestar de los gobiernos provinciales ante la dinámica política actual. “Los gobernadores están cansados”, advirtió, en alusión a las tensiones entre el Ejecutivo nacional y las administraciones locales por la distribución de recursos y la falta de coordinación legislativa.