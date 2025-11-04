El Gobierno había hecho de la negativa una bandera. Vetó la Ley de Emergencia Pediátrica, resistió su aplicación y acusó al Congreso de “irresponsable”. Pero, tras la presión judicial y la persistencia gremial, terminó cumpliéndola. Los trabajadores del Hospital Garrahan lograron un aumento del 61% en el salario básico, retroactivo a octubre y con el bono vigente. "Ganaron las y los trabajadores del Garrahan: ganó una Causa Nacional", festejó en redes sociales la asociación que agrupa a los profesionales y técnicos que trabajan en el centro de salud.

El texto de la ley --que Milei intentó enterrar-- declara por un año la emergencia en salud pediátrica y obliga al Estado a priorizar recursos para hospitales, insumos y salarios . También restituye derechos a los residentes y exime del impuesto a las Ganancias a quienes trabajan en áreas críticas. En los hechos, representa un giro forzado de la Casa Rosada, que debió asumir una derrota política frente a un reclamo imposible de silenciar.

"Ahora vamos a esperar que se efectivice lo que informa la dirección del hospital en un comunicado oficial y esperamos que se cumpla en todos los términos", agregaron desde el gremio APyT y le agradecieron "a todos los que hicieron parte de este reclamo histórico".

Seis meses de huelgas, asambleas y resistencia

Nada fue gratuito. El camino fue largo, desgastante y atravesado por la incertidumbre. Durante seis meses, el personal del Garrahan sostuvo huelgas, marchas y asambleas en medio del ajuste más severo de los últimos años.

La crisis golpeó tan fuerte que muchos profesionales decidieron emigrar; algunos se trasladaron a otros centros de salud y otros directamente dejaron el país en busca de mejores salarios, cansados de la angustia cotidiana y del desgaste de una pelea que parecía no tener fin.

Y aunque ahora el Gobierno intente presentarlo como un triunfo de la “gestión libertaria” --con posteos en redes que lo muestran como una administración eficiente de los recursos--, la realidad es otra: no tuvo alternativa. El Ejecutivo terminó aplicando la ley por obligación, presionado por la Justicia, la movilización gremial y el amplio respaldo social que acompañó la lucha del hospital.

Así, la ley que el Gobierno intentó frenar se convirtió, finalmente, en la herramienta que garantizó derechos y recuperó dignidad laboral.

