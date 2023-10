Jugó con la pelota todo el tiempo que quiso pero pateó solo una vez al arco. La impericia de Newell’s para generar ocasiones de gol volvió a costarle puntos. Anoche la Lepra empató en Vicente López con Platense, un resultado que reduce sus chances de alcanzar los objetivos de la temporada. Heinze probó otra vez con un intrascendente Guillermo Balzi como titular y dejó jugar una hora a un Recalde perdido en cancha. El equipo sigue fuera de los cuartos de final de Copa de la Liga y sin llegar a una plaza de Copa Sudamericana.

El técnico leproso intentó renovar la ofensiva del equipo con los ingresos de Balzi y González. Pero Newell’s fue el de siempre, un equipo sin ideas en los últimos 30 metros de la cancha y toda su suerte quedó echada en las corridas de Aguirre y los desbordes de González. Ni siquiera pudo sacar provecho del control que tuvo de la pelota. Casi todo el primer tiempo el balón estuvo en los leprosos. Y solo generó dos remates al arco. Macagno le tapó un zurdazo a González después de un muy buen control de pe lota del delantero al recibir un pelotazo largo. Y Sforza tocó de volea, forzado, al encontrar un rebote en un tiro de esquina. Eso fue todo. Platense intentó sorprender con ataques rápidos pero Glavinovich anticipó mucho y sacó todo lo que llegó al área.

Newell’s insistió en construir juego con las apariciones de Méndez y Martino por los laterales. En una de ellas un centro lo cabeceó Recalde, aunque cruzado y desviado. Entre tanto, Balzi no aportó nada en la creación y Heinze se vio obligado a sacarlo para incluir a Ferreira, además de apostar por Schott. Platense despertó en ataque con el ingreso de Ferreyra. El ex Central generó riesgos con sus gambetas y Martínez, de contragolpe, lo perdio ante Hoyos. Lo último que hizo Heinze fue darle juego a May y Sordo.

El equipo empezó a jugar por desesperación. El punto no tenía ningún valor para el equipo. Hubo algunas apariciones punzantes de Ferreira pero al volante le faltó precisión al momento de soltar la pelota. En los minutos finales fueron por todo: Sordo lo perdió de cabezazo desviado, a Ferreira le taparon el remate en el área chica y Hoyos desvió un derechazo de Díaz. El mejor momento de la noche llegó en tiempo de descuento. La Lepra se acordó tarde de patear al arco y el empate fue inexorable.

0 Platense

Macagno

Lozano

Vázquez

Suso

Infante

Díaz

Picco

Castro

Rius

Martínez

Marcich

DT: Martín Palermo

0 Newell’s

Hoyos

Méndez

Glavinovich

Ortiz

Martino

Sforza

Gómez

Balzi

González

Recalde

Aguirre

DT: Gabriel Heinze

Cambios: ST: 13m Ocampo y Ferreyra por Marcich y Castro (P), 14m Ferreira y Schott por Balzi y Méndez (N), 27m Zalazar por Rius (P), 30m May y Sordo por González y Recalde (N), 34m Rossi y Servetto por Martínez y Picco (P) 40m Chiaverano por Aguirre (N).

Arbitro: Sebastián Martínez

Cancha: Platense