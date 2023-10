El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se mostró hoy esperanzado en que los argentinos "decidan con racionalidad, con sensatez, pensando la mejor alternativa para el país para los tiempos que vienen", al respecto de la segunda vuelta electoral entre Javier Milei y Sergio Massa, a quien volvió a apoyar.

En diálogo con AM750, Scioli afirmó que ve al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) "muy sólido, muy enfocado en la expectativa que tiene la sociedad del próximo gobierno de consenso, de acuerdo, de unidad nacional".

Asimismo, analizó los pasos que Massa está dando para acercarse a un electorado que "quedó sin candidato" ya que hay solo dos opciones, y sostuvo que "lo está haciendo bien". "Está demostrando un gran temple para enfrentar adversidades e imprevistos como la sequía, la guerra, todo lo que ya sabemos", agregó.





"La victoria de Massa llevó buenas expectativas y tranquilidad"

Más temprano, el representante diplomático valoró el "extraordinario impacto positivo del triunfo de Massa" especialmente para el mundo empresarial donde generó "mucha expectativa".

Además, destacó que Massa haya anunciado por estos días "nuevas inversiones, para el sector automotriz y otros sectores" y ponderó la puesta en funcionamiento del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y las expectativas positivas que la realización de esa obra genera en Brasil.

"Ya se abrió la licitación para que empresas brasileras puedan participar en lo que es la obra binacional de impacto positivo, una de las más importantes en décadas. Argentina va a poder vender el excedente de gas a Brasil a través de este gasoducto. Todos estos proyectos están en marcha", subrayó.

La final de la Copa Libertadores y una "tensión creciente"

En tanto, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que "está enfocando" en la prevención de la gran final de la Copa Libertadores. "Hay una tensión creciente. Estamos trabajando con los directivos de Boca y las autoridades de Brasil para que no haya que lamentar ninguna consecuencia", dijo.

En diálogo con Télam, Scioli señaló: “Estamos siguiendo muy cerca todo lo que es el aspecto preventivo para esta gran final, hay una tensión creciente con la llegada de tantos hinchas de Boca y todo lo que representa la gran final de la Libertadores, nada más de menos que en el Maracaná contra el Fluminense”.

El embajador hizo hincapié en advertir a los hinchas de Boca para que “se abstengan de provocaciones, que no respondan y no realicen insultos o expresiones sobre aspectos de religión u orientación sexual. Son delitos que no están sujetos a fianza alguna”, remarcó al tiempo que subrayó que “la Policía tiene tolerancia cero con esto”.