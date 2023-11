Luego de algunos días de incertidumbre, el suministro de combustibles comienza a normalizarse en la región. El secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible Santa Fe Sur, Rubén Pérez, consideró que la faltante se debe a unos “pícaros” que especulan con el precio: “Lo están guardando para venderlo más caro”. Además, señaló que desde la planta de almacenamiento de Axion, ubicada en San Lorenzo, nunca se dejaron de despachar camiones que abastecen las estaciones de servicios. “Camión que llega, camión que se carga”, aseguró en declaraciones a Rosario/12. En tanto, los estacioneros confirmaron que se viene produciendo un incremento en la venta de combustibles en el país.

En los últimos días, se registraron inconvenientes en el suministro de combustible en todo el país. Entre los motivos que se esbozaron para explicar la faltante son el incremento de la demanda durante el último fin de semana largo, el repunte en la actividad del sector agropecuario y un consumo inusual provocado por la incertidumbre del proceso electoral. No obstante, el ministro de Economía, Sergio Massa, apuntó contra las petroleras y adelantó que si para este miércoles no estaba resuelto el abastecimiento “no van a poder sacar un barco de exportación”.

En ese marco, desde el sindicato petrolero del sur de Santa Fe señalaron que en la región el suministro está normalizado y hablaron de maniobras especulativas. “Yo estoy en la planta de combustible de Axion en San Lorenzo, donde le cargamos combustibles a las estaciones de servicios”, explicó Pérez, y agregó: “Estamos despachando camiones permanentemente. Y ayer llegó un barco a la planta con 40 millones de litros”.

El dirigente gremial explicó que, a diferencia de otras oportunidades, esta vez no se vio una postal de amontonamiento de camiones, como sí ocurrió con los autos en algunas estaciones de servicios: “En la planta no tenemos cola de camiones para cargar. Camión que llega, camión que se carga. En otras épocas he visto colas de 200 camiones esperando para cargar en la planta. Hoy llegan los camiones y en media hora se van. ¿A dónde va entonces ese combustible?”.

Según Pérez, se trata de una “apretada” de sectores que están especulando con el precio, lo que consideró “un acto delincuencial” en un contexto de incertidumbre económica, social y política. “Lo están guardando para venderlo más caro”, cuestionó. “Yo sé que hay pícaros en esto. La pregunta es dónde está yendo a parar ese combustible”.

Por último, si bien consideró que la situación en la región es normal, evaluó que el abastecimiento se irá regularizando en todo el país durante los próximos días. “Somos una planta de almacenaje de combustible que recibe el producto por barco desde la refinería de Campana. Tenemos tanques gigantes de almacenamiento que están todos llenos”, explicó y agregó: “Todo camionero que llega, en regla y con la documentación que corresponde, se los carga. En media hora tiene cargado su camión”.

Estacioneros

Ante las faltantes registradas, este lunes las empresas petroleras, encabezadas por YPF, pusieron en marcha un “Plan de Acción para normalizar el abastecimiento interno”. En ese marco, desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) confirmaron que se viene produciendo un “incremento” en la provisión de combustibles en estaciones de servicios de distintos puntos del país.

Por medio de un comunicado, el organismo también evaluó que, de mantenerse el incremento a los volúmenes comprometidos por las petroleras, el abastecimiento de las estaciones de servicio “podrá regularizarse durante la presente semana, situación que ya comenzó a ser palpable en los grandes centros urbanos”.

Por último, en el escrito se remarca la importancia de “transmitir tranquilidad” a la ciudadanía intentando quitar dramatismo a la situación y que no se repitan las escenas del fin de semana, con filas de autos buscando cargar combustible. La intención es “evitar un estrés operativo” en las estaciones. “La situación de abastecimiento tiende a revertirse en forma acelerada”, aseguraron desde la Cecha.