El balotaje presidencial en Argentina, entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) se realizará el próximo domingo 19 de noviembre.

La fórmula que obtenga la mayor cantidad de votos afirmativos válidamente emitidos —sin necesidad de ninguna diferencia porcentual— será la ganadora y sus candidatos resultarán electos como presidente y vice.



En las segundas vueltas, solo se eligen estos cargos ejecutivos, ya que los cargos legislativos nacionales —diputados y senadores— ya fueron elegidos en función de los porcentajes obtenidos por todos los espacios en las generales, en este caso, del 22 de octubre pasado.

El balotaje o segunda vuelta tiene lugar cuando el candidato o candidata más votado no alcanza más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, ni más del 40% pero con una diferencia de más de 10 puntos con el segundo o segunda. Esto está establecido en los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional.

Qué pasa con el feriado del 20 del noviembre

El Gobierno nacional ratificó que no será trasladado el feriado del próximo 20 de noviembre, fecha en que se celebra el Día de la Soberanía, a pesar de la realización del balotaje presidencial.

De esta forma, la última instancia electoral se concretará el domingo comprendido en el fin de semana largo de noviembre.

Confirmado por el secretario General de la Presidencia, Julio VItobello, en una carta enviada a la Cámara Nacional Electoral (CNE), se precisó: "el calendario de feriados del presente año se estableció conforme a lo prescripto por la ley 27.399 sancionada en el año 2017 y el Decreto 764 del mes de noviembre de 2022; el feriado del 20 de noviembre próximo no es un 'feriado puente' de los que puede determinar el Poder Ejecutivo conforme lo establecido en el artículo 7 de la mencionada ley, sino que, por el contrario, se trata de un feriado móvil cuya definición está prevista en el artículo 6 de la misma norma".



Ya se puede consultar el padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya puso a disposición de los ciudadanos el padrón definitivo para conocer en qué establecimiento y mesa se debe votar el próximo balotaje del 19 de noviembre.









¿Es obligatorio votar?



El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los 36 millones de electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Cuándo es el próximo debate presidencial

Sergio Massa y Javier Milei volverán a cruzarse el domingo 12 de noviembre en el tercer debate presidencial. El evento vuelve a celebrarse en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El tercer debate presidencial tiene lugar una semana antes de la segunda vuelta electoral, tal como lo establece la ley 19.945.

Seguí leyendo