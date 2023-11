El referente del grupo de Curas en Opción por los Pobres, Francisco “Paco” Olveira, llamó a votar a Sergio Massa en el balotaje y pidió "no ser tibio" de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre. En declaraciones a la AM750, cuestionó al obispo de Formosa que llamó a votar en blanco al considerar que Massa y Javier Milei "son lo mismo".



Olveira apuntó con dureza al obispo formoseño José Vicente Conejero, quien llamó a votar en blanco en el próximo balotaje por considerar que Sergio Massa y Javier Milei son lo mismo, y pedir su renuncia. En una carta abierta publicada días atrás, el cura de Opción por los Pobres ya había criticado a Conejero.

“Si intentás ser buena gente no podés ser tibio. En estos momentos no puede haber medias tintas”. “Que un radical que cree en la democracia lo vote a Massa no significa que se haga del Frente Renovador. Seguirá teniendo sus ideas. Y seguiremos peleando por las ideas, por las cosas que tenemos”, añadió Olveira.

En este sentido, recordó que “del otro lado tenés gente que reivindica la dictadura”. Esto es, en su óptica, “lo contrario al Evangelio”. “No se puede ser neutral en esta etapa de la historia. Eso me da bronca. Porque me da vergüenza formar parte de la misma iglesia que este señor”, concluyó sobre Conejero.

En tanto, Olveira también criticó la polémica declaración de Patricia Bullrich que deseó en televisión que todo “explote” antes de las elecciones. “Pensemos en Gaza. Cuando explota todo mueren los niños, las mujeres, los humildes. Los que tienen plata para irse a Puna del Este, ellos no explotan”, repudió.

El líder religioso aseguró que son declaraciones “vergonzantes”. Y señaló que más que un estallido lo que se tiene que buscar es “reconstruir” todo lo que se pueda. Finalmente, concluyó con una reflexión: “¿Por qué esta mujer pedió? Porque lo único que quiere es destruir al contrario. Por lo menos Milei tira ideas, absolutamente locas, que algunos agarraron”.