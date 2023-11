La presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, advirtió que el país está frente a las elecciones presidenciales más importantes desde el retorno de la democracia, criticó con dureza a Javier Milei y cargó contra Patricia Bullrich por sus declaraciones en las que alentó un estallido económico y social antes del balotaje. “Odian en país que quieren gobernar”, lamentó Di Tullio.



En medio de un intento del PRO y Juntos por el Cambio por polarizar la elección y llevarla a una cruzada antiperonista, Di Tullio aseguró que esta es una elección “bisagra”. “Es la más importante desde la recuperación democrática, por lo que se juega". "Está en juego el mismo sistema democrático”, sintetizó por AM750.

Para la senadora nacional, es clave tener en cuenta que hay un candidato que ahora tiene como aliados a los que hasta hace dos semanas eran sus rivales. “No me sorprendió la alianza, pero no deja de preocuparme que parte de la dirigencia política de nuestro país crea que se pueda hacer un acuerdo a espaldas de los argentinos sin dar a saber qué se intercambiaron. Y que eso no signifique nada”, lamentó.



Di Tullio consideró que se llegó a esta situación de “abismo” por culpa de la dirigencia argentina. “Todos tenemos responsabilidad en esta situación”, reconoció, al tiempo que admitió que “hace ocho años que el pueblo argentino la está pasando mal”. Primero, con cuatro años con Mauricio Macri que “fueron un infierno” y luego con un gobierno peronista que “no pudo, no supo o no le alcanzó” para resolver los problemas al pueblo.

“Esto también hizo que el pueblo argentino no estuviera cómodo con nuestro gobierno. Y que haya mucho enojo. Porque depositan en el peronismo muchas expectativas. Hicimos promesas de campaña muy importantes que no logramos. Hay que hacernos cargo y pedir disculpas. La política tiene que aprender a pedir disculpas”, sostuvo.

De todos modos, matizó: “En octubre sentí que los argentinos son más cuidadosos con el pueblo que la propia dirigencia. Lo veo con una enorme responsabilidad por lo que viene de cara al futuro. Hay un balotaje difícil entre el abismo y un proyecto que tiene como candidato el presidente del trabajo, el hombre que dice que va a mejorar los salarios y lo viene demostrando”.

Más adelante, retomó esta idea y, sobre los dichos de Bullrich, concluyó: “Odian al país que quieren gobernar. Lo odia Milei, lo odia Bullrich. Desde que gobernaron lo sabemos. Odian Argentina y a los argentinos. No solamente al peronismo. Odian a la Argentina en general”.