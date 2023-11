Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) relaciona la rápida expansión de la soja y el aumento del uso de los pesticidas en los biomas Cerrado y amazónico de Brasil con un incremento de la mortalidad por leucemia infantil.



El trabajo, que no proporciona un vínculo causal, analiza 15 años de datos sobre la mortalidad de la leucemia linfoblástica aguda (LLA), el tipo de leucemia más común en los niños.

El uso de pesticidas y herbicidas en Brasil

En las últimas décadas,, explica una nota de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, que junto a la de Denver y la de Wisconsin-Madison participan en este estudio.Por ejemplo,"La expansión ha sido muy rápida y parece que los esfuerzos educativos y de capacitación (...) no han estado a la altura del crecimiento del uso de plaguicidas", relata Marin Skidmore.Según la investigadora,; en este sentido recuerda que se han documentado casos de intoxicación de trabajadores agrícolas.

El estudio

La muestra estaba formada principalmente por zonas clasificadas como rurales y con al menos un 25 % de superficie agrícola., y en la región amazónica se multiplicó por 20; el uso de plaguicidas aumentó entre tres y diez veces durante el período. Los cultivadores de soja brasileños aplican pesticidas a un ritmo 2,3 veces mayor por hectárea que en Estados Unidos, según la misma fuente."Los resultados sugieren quey la exposición a pesticidas", dijo Skidmore.En total, los investigadores calculan que, de un total de 226 muertes por la enfermedad registradas en el mismo período."Dado que la carcinogénesis es un proceso complejo y multifactorial, las herramientas que utilizamos no pueden demostrar un vínculo causal entre la expansión de la soja (y el uso de pesticidas) y muerte por cáncer", señalan los investigadores en su artículo.y concluyó que la escorrentía de pesticidas hacia las aguas superficiales es un método probable de exposición.

La punta del iceberg

"Nuestra preocupación es que nuestros resultados son sólo la punta del iceberg (...). La exposición a plaguicidas también puede dar lugar a casos no mortales de leucemia y existe el riesgo de que repercuta en la comunidad adulta y adolescente", afirma Skidmore.



Los investigadores indican que hay varias formas de mitigar esta relación: formación y educación de los trabajadores agrícolas, una normativa inteligente para el uso de pesticidas y el acceso a la atención sanitaria (la LLA es tratable pero requiere de centros sanitarios adecuados).



Brasil está desarrollando actualmente un programa de certificación que exige a los aplicadores de plaguicidas formación y educación en materia de seguridad, según la Universidad de Illinois.