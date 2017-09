El ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, confirmó la reunión que el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, encabezó en Bariloche con representantes de distintas fuerzas federales, un día antes de la represión al Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, tras la que desapareció Santiago Maldonado, y afirmó que fue para coordinar investigaciones contra la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Luego de que Durán ratificara el encuentro durante la interpelación realizada ayer en la Legislatura provincial, el periodista Juan Alonso hizo público un documento de Gendarmería en el que se informa que el jefe del operativo Diego Conrado Héctor Balari se comunicó con Durán en la noche del 31, después de la reunión con Noceti, para solicitar la asistencia de la policía provincial en el operativo del despeje de la ruta 40 ordenado por el juez federal Guido Otranto.

En la interpelación que fue informada por la Agencia de Noticias Cadena del Sur, Durán buscó despegar a la Policía de Chubut del operativo que finalizó en la represión del 1 de agosto en territorio de la comunidad —sobre lo que no hay registro de orden judicial más que un llamado telefónico horas antes— y aseguró que la policía de Chubut “no tuvo nada que ver” en la desaparición de Santiago Maldonado, porque sólo cumplió tareas “de apoyo a la Gendarmería” impidiendo el “el paso de terceros”.

Ante esa defensa, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Javier Touriñan, le repreguntó a Durán: “Si estaba cerrado el paso a que pase cualquier persona, ¿qué hacía el señor Noceti que no es policía, que no es juez, en el lugar de los hechos?”. “No le puedo contestar, no soy el abogado de Noceti”, se despegó Durán.

Los que actuaron como abogados de Noceti desde el inicio del conflicto fueron los funcionarios del Gobierno nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había asegurado en una interpelación en comisión en el Senado que Noceti “pasó a saludar” en el operativo de Gendarmería. Lo mismo sostuvo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su informe en Diputados la semana pasada y hoy en el Senado afirmó que “no comandó el operativo”.

Ayer, en ese sentido, el diputado provincial del FpV José Grazzini consultó a Durán si con la confirmación de la reunión en el día previo a la represión él sostenía que “mintió la ministra de la Nación en el Senado, cuando dijo que estuvo de casualidad el señor Nocetti en la región”. “No, yo no digo eso porque no la escuché a la ministro. Lo que le digo es que el objetivo de la reunión tuvo que ver con dilucidar quiénes son los integrantes de estos hechos”, retrucó.

En otro tramo de la apelación en la Legislatura provincial, Touriñan realizó dos observaciones más sobre la causa de la desaparición forzada. Primero le insistió a Durán con que lo que sí estaba bajo la responsabilidad de la Policía provincial era que ningún tercero circula en los 50 kilómetros que separan un puesto de seguridad de otro, para despejar la ruta 40.

Luego, el presidente del bloque del FpV citó lo dicho por el segundo jefe comandante Juan Pablo Escola del Escuadrón 36 de Esquel, quien encabezó la represión en Cushamen. En una entrevista con Clarín, Escola habló de que en el lugar había “traseúntes y periodistas”. “¿Qué periodistas estaban en el lugar?”, consultó Touriñan y señaló que Escola también mencionó la presencia de un camión que no fue peritado en el allanamiento al escuadrón. “No puedo contestar porque no soy el juez federal Guido Otranto”, respondió Durán.

Por otro lado, en el documento de Gendarmería difundido hoy no sólo se confirma que Noceti encabezó la reunión del 31 de julio en Bariloche sino que se reconoce que para el “despeje de la ruta” en la madrugada del 1 de agosto “no hubo registro fílmico en razón de no contar con los medios técnicos adecuados”.

El propio jefe de Gabinete de Seguridad había reconocido que él encabezó la reunión con el ministro Durán, el ministro de Seguridad de Río Negro y representantes de las fuerzas de seguridad federales en Bariloche durante una entrevista con Radio Nacional Esquel el 2 de agosto, cuando la comunidad mapuche y el defensor oficial Fernando Machado ya habían denunciado la desaparición de Santiago, pero aún no había trascendido en los medios.

En aquella entrevista, Noceti calificó la reunión del 31 como el armado de “un sistema de coordinación”, señaló que el objetivo fue "empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM" y sostuvo que lo hizo por orden de la ministra Patricia Bullrich y con el aval del presidente Mauricio Macri.