TEATRO

Escorpio

Marina es una actriz tan histriónica como decepcionada, que canaliza su sinsentido en el sexo y la ficción. Sebastián es herrero por herencia y no sabe qué quiere de la vida. Está cansado de vivir entre escenografías teatrales y personajes que lo asaltan con canciones y puestas de luces en pleno almuerzo. Ambos conviven en un pequeño departamento que es el ring de una disputa de identidades. En la guerra cotidiana del amor, terminan encontrando lo que no sabían que buscaban: su propia voz y su profesión. Esta es una comedia que nos sumerge en un vínculo apasionado y dramático a la vez, donde perder el amor pareciera ser la única solución para encontrarse. Se trata de una mirada generacional que ha despertado gran interés en la crítica y por eso suma nuevas funciones. Y es que la obra explora el lado más oscuro de los vínculos, sus pulsiones negativas pero también, la posibilidad de aprendizaje y renacimiento. Con dramaturgia y dirección de Julieta Otero, el elenco está compuesto por Sofía González Gil y Miguel Ferrería.

Miércoles a las 20,30 y sábados a las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $4500.

Constelaciones del Sur

Una directora de teatro invita a personas de distintas partes del mundo a evocar los cielos de los lugares en los que nacieron. Esas conversaciones se transformaron en el material de esta obra. Y es que los cielos pueden ser lugares donde se guarda la memoria y las historias de los pueblos, una muestra de las maneras en las que las diferentes culturas entienden el vínculo con lo vivo. Hablar de los cielos implica hablar de la historia política, social y afectiva que une a la gente con un lugar. Esta obra es el resultado de la colaboración de historias, experiencias y deseos de encontrarse a mirar los cielos e invocarlos de diferentes formas. Con dirección de Agustina Muñoz y relatos orales de Ana Wild, Enkidu Khaled, Diego Uncolinamun, Iván Cáceres y Sarah Berhad.

Domingo 5 a las 20, en ArtHaus, Bartolomé Mitre 434. Entrada: $5000.

MÚSICA

Las razones del corazón

A dos años de Nunca se sabe (2021), Omar Giammarco acaba de editar su séptimo disco como solista, el más despojado e íntimo de toda su carrera, seguramente una influencia del ciclo Cocina de autor que desde ese mismo par de años realiza en Pista Urbana, donde se presenta acompañado solo por su guitarra. Se trata de diez nuevas canciones, interpretadas apenas con la compañía del pianista Daniel Godfrid pero con un puñado de cantantes invitados, como Vitor Ramil, Florencia Ruiz o Flor Bobadilla Oliva, mas el recitado de Fernando Noy, la guitarra de Mateo Castiello y los ocasionales coros, teclados y programación de Pelu Romero, productor artístico de un disco que tiene arte de tapa de Max Aguirre. El gaúcho Ramil toca la guitarra ademas de cantar en “La balada de la cárcel de Wilde”, cuya letra está firmada nada menos que por Alberto Muñoz.

La casa secreta

Después de sus discos Nocturno mundo (2012) y El juego verdadero (2016), Flor Otero presenta un EP con cinco temas que funcionan como una invitación a recorrer un mundo interno y visitar distintos estados y sensaciones. “Este trabajo surgió en pandemia, en momentos donde la puesta en pausa nos llevó a reinventar los espacios propios, a buscar nuevas formas e invocar un refugio interno que nos permita reencontrarnos con algo de nuestra propia esencia”, se explica en la presentación de un trabajo que cuenta con la participación de Lulo Isod en batería, Gabo Cuman en bajo, Nacho Esbo en guitarra, Juan Pablo Alcaro en guitarra y producción, y María Ezquiaga como invitada en el tema que abre el disco, “Lo que arrasa”. La casa secreta se presentará en vivo el sábado 2 de diciembre, en Roseti, Gallo 760. A las 20.30.

ONLINE

La hija de Dios

La realizadora Lorena Muñoz ya se acercó a grandes figuras populares en sus largometrajes de ficción Gilda, no me arrepiento de este amor y El Potro, lo mejor del amor. Ahora le llegó el turno a Diego Armando Maradona, pero en formato de serie documental –disponible en HBO Max– y con la mirada transversal pero cercana de su hija Dalma. Quien narra la historia es ella misma y la producción contó con una ingente cantidad de material de archivo, que más allá de resultar conocido adquiere nuevas resonancias a partir de la edición. Son tres episodios que recrean el recuerdo de un ídolo a partir del vínculo familiar, amoroso pero no exento de zonas complicadas. “La idea fue mostrar algo nuevo sobre lo que ya se sabe”, declaró Dalma Maradona. “Este es mi recorte, mi mirada de él. Es una historia de amor. Una persona. Un futbolista. Y mi vínculo con él. Sé que mi papá es un personaje tan grande, hay tanto material, abarca tantas cosas. Por eso para mí es imposible darle un cierre definitivo”.

La maldición de Enfield

No son pocas las películas que se inspiraron en “la realidad” de ciertos hechos paranormales para encaramarse en el terreno del horror. Es el caso de El conjuro 2, que tomó prestados algunos hechos ocurridos en la localidad británica de Enfield en los años 70 para construir la base de su guion. Centrada en la misma historia real, esta serie documental que Apple TV+ acaba de estrenar narra la odisea de la familia Hodgson, que a poco de llegar a su nuevo hogar comenzó a ser víctima de sucesos inexplicables y aterradores. ¿Fue todo un montaje para acaparar la atención y, tal vez, hacer algo de dinero? ¿O los poltergeist invadieron realmente la casa familiar para hacerle la vida imposible a los mortales?

CINE

Ese crimen es mío

La última película de François Ozon es una comedia farsesca que transcurre en el período de entreguerras, en una París luminosa poblada por actrices en ascenso, productores teatrales, abogados y empresarios. Basada en una obra teatral escrita por Georges Berr y Louis Verneuil en 1934, la trama propone como punto de partida un asesinato a sangre fría, una joven inocente señalada por el crimen y la posibilidad de cosechar la fama a partir, precisamente, esa acusación infundada. El director de 8 mujeres y Bajo la arena recubre con una mirada contemporánea el relato de época y se acerca a cuestiones como el feminismo, el abuso sexual y el tratamiento mediático de los escándalos judiciales con iguales dosis de sátira y energía narrativa. Film de actores, se lucen las jóvenes Nadia Tereszkiewicz y Rebecca Marder, acompañadas por veteranos de la talla de Fabrice Luchini, André Dussollier e Isabelle Huppert, esta última como una exestrella del cine mudo dispuesta a todo con tal de lograr su rentrée.

Las delicias

El entrerriano Eduardo Crespo (Toublanc, Nosotros nunca moriremos) está presentando su más reciente largometraje en la Sala Lugones (Av. Corrientes 1530), el retrato documental de un grupo de jóvenes estudiantes en una escuela rural del interior de esa provincia. Crespo vuelve a demostrar su capacidad de observación en una película sensible e inteligente. “En mi infancia esa escuela tenía cierta mala fama”, declaró el realizador, “y que te manden a estudiar allí era una amenaza constante dicha por nuestros padres. Pero cuando empecé a filmar dejé de lado esos prejuicios y fui descubriendo otra cosa, cierta bondad, compañerismo y una particular sensibilidad tanto de los niños como de los adultos”.

TV

The Newsreader

El mundo del periodismo, ese ámbito particular que ha inspirado cientos de relatos literarios y audiovisuales a lo largo de los últimos 150 años, vuelve a la primera plana con el estreno de la segunda temporada de esta serie australiana que se transformó en un fenómeno internacional. Corren los años 80 y el noticioso “News at Six” es el programa más visto en la tierra de los canguros. Pero mientras en pantalla se suceden los informes y se corre para obtener alguna primicia, detrás de las cámaras la presión por el rating y los “consejos” de los políticos de turno acechan a los periodistas y productores. Desde luego, el sexismo aflora en cualquier circunstancia y la lucha de las mujeres dentro de la estructura del canal se transforma en una batalla ardua. “Quería capturar la cultura del trabajo en la noticia de aquel tiempo, la dinámica de la redacción como el lado B de lo que se podía ver en las pantallas”, afirmó el creador de la saga, Michael Lucas.

Lunes a las 22.30, por Universal +.

Tosca

Giacomo Puccini estrenó Tosca, una de sus obras más reconocidas, en enero de 1900. Ciento veintidós años más tarde, el Festival de Macerata, especializado en las bellas artes de la ópera, ofreció una deslumbrante puesta de esta auténtico clásico en el Sferisterio, un enorme estadio neoclásico construido en la década de 1820. La dirección de la versión estuvo a cargo de la argentina Valentina Carrasco, llevando la acción del período original a un estudio cinematográfico de los años 50. La prensa especializada destacó la imaginación de Carrasco, apoyada en la imponente escenografía y el juego de luces, además de –lógicamente– la interpretación vocal de los intérpretes.

Hoy a las 23, por Film & Arts.