El dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarios de la Nación, Fernando “Chino” Navarro, aseguró este jueves por AM750 que el país atraviesa la elección más importante de los últimos 40 años porque “va a marcar el rumbo que va a tomar Argentina en el futuro” y criticó con firmeza al candidato ultraderechista Javier Milei.



Navarro aseguró que la elección coincide con un contexto donde el mundo “está viviendo la crisis más grave de los últimos 60 años”. Por eso, una vez sentado el panorama, aseguró: “Argentina tiene la posibilidad de en una crisis global muy grande elegir entre la violencia o la democracia”.

Para Navarro, el panorama está claramente dividido en dos: “Vos tenés a Macri y a Milei planteando eliminar, motosierra, martillo, rompamos, arrasemos”. Del otro lado, dijo, está “la propuesta de Massa y Rossi, con las limitaciones de una realidad que no podemos negar, que es confiar en el sentido común, abrazar, convocar a la unidad nacional”.

“Hay millones de argentinos que eligieron la propuesta de Milei y Bullrich. No hay que disminuir ni subestimar esta propuesta”, enfatizó, y planteó que “hay muchos que votaron a Milei o Bullrich que no son ni locos ni fachos", sino que "están enojados porque hemos cometido errores, porque no hemos resulto problemas y porque la política no le resolvió problemas a millones de argentinos”.

Además, el funcionario y dirigente social admitió que el gobierno debe "saber escuchar la crítica". "Tenemos un comprimo cotidiano. De decir y hacer. El pueblo está marcando un camino. Hay que convocar a los mejores. Y los que piensan distinto a nosotros, tenemos que sumarlos”, enfatizó.

“No salimos si no salimos todos juntos. Nadie sale solo. Esta es una gran oportunidad que nos pone el pueblo. Si tomamos decisiones que le mejoren la vida a las los argentinos, es ahí donde vamos esa reconstruir la democracia”, concluyó.