Tras el acuerdo Macri-Milei-Bullrich, la sangría no para en La Libertad Avanza (LLA). A los militantes y dirigentes que se alejaron de esa fuerza política en la última semana, se les sumó una docena de legisladores nacionales, provinciales y del Mercosur que decidieron “no acompañar” al candidato negacionista en ese “cambio de rumbo solo con fines electorales”. No votarán por Milei pero tampoco por Sergio Massa. No obstante, la neutralidad abrió una grieta en la bancada ultraderechista que aún ni se sentó en el Congreso. Pero el tembladeral en la interna libertaria es tal que ya hay algunos de los firmantes que reculan en chancletas, mientras que otros salen a confirmar el distanciamiento.

El comunicado

A través de un durísimo comunicado titulado “En defensa de las ideas y del proyecto libertario”, el grupo reafirmó su pertenencia al partido ultraliberal, dijeron “respetar” la decisión de Milei de aliarse a Juntos por el Cambio pero dejaron en claro que ese acuerdo “moral e ideológicamente es nuestro límite”.

“Recordamos que durante la Presidencia del ingeniero Mauricio Macri se han tomado decisiones como la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron”, reprocharon.

El documento que cuestiona a Milei pero no apoya a Sergio Massa fue firmado por senadores y diputados electos que ya habían preanunciado su alejamiento de LLA, como por ejemplo la entrerriana Gladys Liliana Salinas, quien fue la primera en alejarse de Milei la semana pasada.

Quiénes se alejaron en LLA

A Salinas la acompañaron sus pares provinciales Carlos Alberto Damasco, y Julia Esther Calleros Arrecous. Se sumó el senador nacional Bruno Olivera (San Juan); los diputados nacionales Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Gerardo González (Formosa) y Victoria García (San Juan).

En el documento figura también la firma de la senadora de San Luis Ivana Arrascaeta, pero a través de grupos de Whatsapp aseguró que su apoyo es "incondicional a Javier" y que están "trabajando sin descanso en la fiscalización del 19".

Otro que salió a desmentir su propia firma fue el diputado correntino electo Lisandro Almirón. "Me cayó como un balde de agua fría", dijo en diálogo con medios locales. Y añadió: "Me agarra en un momento en el cual estamos abocados al trabajo territorial. Me pega de lleno esta mentira y me afecta porque no es así".

Al grupo de los desertores se les sumaron también cuatro parlamentarios del Mercosur: Fabiana Martin (Corrientes), Mario Nallar (Jujuy), David Ocaña (San Luis) y Fabricio Cascino (Neuquén), quien le reprochó a Milei "abrazarse a un tipo que le hace hecho mucho daño al país, como lo es Macri".

"Está a las claras que de la mano de Milei tampoco se está buscando un cambio, es más de lo mismo", criticó primero y luego fue lapidario: "Ni Massa ni Milei son de mi agrado porque nos estamos dando cuenta de que, en función de querer el poder, está tratando de salvarle la cola a los chanchuyos que se mandó el macrismo en su momento".

"Moral e ideológicamente es nuestro límite"

En el comunicado dijeron sentirse “orgullosos de ser parte del renacer del liberalismo” convocado por Javier Milei y todo lo que este pregonaba: “Modernizar el sistema político, promover las ideas de la libertad, el libre mercado y la desregulación de la economía”.

También reafirmaron su pertenencia a LLA y la conformación de bloques políticos en todas las legislaturas del país “bajo la bandera del espacio que nos puso en este lugar”.

Dijeron respetar “la decisión de nuestro candidato a Presidente a formar un acuerdo con Juntos por el Cambio” pero recalcaron que “no podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales”.

Las políticas puestas en marcha durante el gobierno de Macri hicieron que para ellos “moral e ideológicamente” el expresidente sea “nuestro límite”. “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, sentenciaron a través del documento.